На неделе Питер Мур дал обширное интервью ресурсу IGN. В интервью пошла речь о перспективах консольного рынка, и у Питера очень скептические взгляды в будущее.

Бывший глава Xbox и SEGA Питер Мур высказал свое мнение о перспективах развития консольного рынка и его возможном закате в интервью изданию IGN. По его мнению, геймеры все чаще предпочитают использовать полноценные ПК и мобильные устройства вместо консолей. Это обусловлено развитием облачных игровых технологий, которые снижают потребность в приобретении отдельного игрового устройства. Мур проводит параллель с ситуацией на рынке музыкальных плееров: когда-то популярные устройства Zune, iPod, Discman, Walkman были заменены онлайн-сервисами (Spotify, Soundcloud) и смартфонами, и, по его мнению, такая же судьба ждет и консоли.

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Мур задается вопросом: готовы ли крупные игровые компании вновь инвестировать в многомиллиардные консольные проекты, учитывая текущие тенденции? В то же время, Мур подчеркивает, что облачные технологии предоставляют возможность играть на разных устройствах, что делает их привлекательными для геймеров. Однако, переход на облачные сервисы может потребовать дополнительных инвестиций и времени для разработки и внедрения новых технологий.

В любом случае, будущее консольного рынка остается неопределенным, и только время покажет, будут ли консоли продолжать оставаться актуальными или их заменят другие технологии.