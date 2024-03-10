Инсайдер DanielRPK сообщает, что в разработке находится сиквел «Даши и Затерянного Города» под названием «Даша и Поиск Сол Дорадо».

Инсайдер Daniel RPK сообщил о разработке продолжения популярного мультфильма “Даша и Затерянный город”. Новый проект получит название “Даша и Поиск Сол Дорадо”, однако, как сообщается, главная героиня Изабела Мерсед, исполнившая роль в первом фильме, не вернется к своей роли.

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Детали сюжета сиквела остаются неизвестными, но ожидается, что он продолжит историю приключений Даши и ее друзей. Режиссером фильма станет Хосе Луис Санчес, который работал над первым фильмом.

Производство сиквела еще не началось, но студия уже начала поиск новых актеров для участия в проекте. Ожидается, что новый фильм будет выпущен в 2025 году, хотя точная дата пока не определена.

Также неизвестно, вернутся ли к своим ролям другие актеры из первого фильма. Однако можно предположить, что создатели фильма захотят сохранить преемственность и пригласить на роли тех же актеров, которые уже знакомы зрителям.

Сиквел “Даша и поиск Сол Дорадо” станет продолжением истории о девочке, которая вместе со своими друзьями отправляется на поиски таинственного сокровища.