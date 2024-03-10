Бывший глава PlayStation считает, что игры становятся слишком дорогими, чтобы ограничивать их только одной платформой.

Шон Лейден, бывший глава PlayStation, заявил, что стоимость игр класса “ААА” (самые крупные и дорогие игры) должна быть пересмотрена. По его мнению, игры становятся настолько сложными и технологичными, что их стоимость становится трудно оправданной в условиях эксклюзивности на одной платформе.

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Лейден утверждает, что эксклюзивность игр является слабым местом для производителей, так как она ограничивает потенциальную аудиторию. В качестве примера он приводит игры, которые выпускаются только для платформ Microsoft или Sony, и говорит, что было бы лучше, если бы эти игры были доступны на разных платформах.

“Когда стоимость игры превышает 200 миллионов долларов, эксклюзивность становится вашим слабым местом. Это сокращает ваш целевой рынок”, - заявил Лейден. Он также отметил, что привлечение новых игроков через другую платформу может стать своеобразной “воронкой”, которая привлечет больше людей к игре.

В мире игр free-to-play (бесплатные игры с возможностью внутриигровых покупок), по словам Лейдена, 95% игроков никогда не тратят ни цента на игру. В контексте бизнеса главное - это конверсия, то есть привлечение игроков к покупке внутриигровой валюты или других товаров.

Эти заявления бывшего главы PlayStation могут означать, что мы увидим больше игр класса “AAA”, доступных на разных платформах, а не только на PlayStation и Xbox. Это может быть положительным изменением для геймеров, которые смогут играть в самые крупные и интересные игры без необходимости покупать новую консоль.