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Greg_Novo
Часы для любителей космоса: Artemis Tumbler от Xeric Watch в честь миссии NASA Artemis
В знак поддержки проекта NASA Artemis, компании Xeric Watch создали уникальные часы - Artemis Tumbler Automatic, которые безусловно привлекут внимание всех любителей космоса.

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В знак поддержки проекта NASA Artemis, компании Xeric Watch создали уникальные часы - Artemis Tumbler Automatic, которые безусловно привлекут внимание всех любителей космоса. Главной особенностью часов является их нестандартный циферблат, постоянно находящийся в движении, что делает завораживающим аксессуаром.

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Artemis Tumbler оснащены необычным механизмом, который позволяет стрелкам и цифрам на циферблате двигаться вверх и вниз, создавая иллюзию постоянного движения. Это придает часам особую привлекательность и делает их отличным выбором для тех, кто хочет выделиться из толпы.

Циферблат часов выполнен в форме Луны, и каждая часть этого небесного тела имеет свой цвет. Благодаря этому, часы Artemis Tumbler могут быть адаптированы под любой стиль одежды и предпочтения владельца.

Еще одной особенностью часов Artemis Tumbler является их способность светиться в темноте. Это позволяет использовать их не только днем, но и ночью, обеспечивая комфорт и безопасность при использовании.

Цена лимитированного издания Artemis Tumbler составляет 769 долларов США, и они доступны только через платформу Kickstarter. Всего планируется выпустить 6 различных вариантов часов, каждый из которых имеет свой уникальный цвет и дизайн.

Часы Artemis Tumbler - это не только стильный аксессуар, но и символ поддержки космической программы NASA Artemis. Они станут отличным подарком для тех, кто увлекается астрономией или просто любит все, что связано с космосом и покорением новых горизонтов.

#nasa #watch
Источник: t.me
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