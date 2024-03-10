На чертежах сразу бросается в глаза новая Capture Button для записи фото и видео, которая, скорее всего, будет сенсорной.

В сеть попали CAD-файлы последней версии смартфона Apple, iPhone 16 Pro, что дает возможность заглянуть в будущее устройства и оценить дизайн.

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Дизайн iPhone 16 Pro обещает быть свежим и инновационным благодаря новой функции Capture Button - сенсорной панели для съемки фото и видео. Это значительное улучшение по сравнению с текущей моделью, где кнопка находится на боковой стороне устройства.

Размеры нового iPhone 16 Pro также претерпят некоторые изменения. Устройство станет немного крупнее с каждой стороны, сохраняя при этом свой тонкий профиль. Диагональ дисплея увеличивается до 6,3", что может сделать его еще более привлекательным для пользователей.

Что касается камер, то здесь тоже ожидаются значительные улучшения. Телевик камеры получит впечатляющий 5-кратный зум, что позволит делать снимки с большим приближением. Разрешение ультраширокоугольной камеры также увеличивается до 48 мегапикселей, что гарантирует еще более качественные и детализированные фотографии.

Все эти нововведения делают iPhone 16 Pro потенциальным лидером на рынке смартфонов. Тем не менее, стоит отметить, что эта информация является предварительной и может быть изменена в процессе разработки устройства.