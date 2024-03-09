Команда разработчиков уже возобновила разработку альтернативного Epic Games Store, а в компании заявили, что в случае повторного нарушения закона о цифровых рынках продолжат судиться и обращаться в регулирующие органы

Один из крупнейших разработчиков видеоигр, компания Epic Games, активно борется за свои права в Европе. После блокировки своего аккаунта разработчика Apple, Epic Games подала жалобу в Еврокомиссию.

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В рамках своей позиции Epic Games утверждает, что блокировка их аккаунта противоречит правилам Европейского Союза и является нарушением закона о защите данных. В ответ Еврокомиссия инициировала проверку ситуации, запросив у Apple подробные сведения по данному вопросу.

После изучения полученной информации Еврокомиссия дала понять, что будет строго следить за соблюдением законодательства в области защиты данных и приняла меры по восстановлению справедливости.

Следуя рекомендациям Еврокомиссии, Apple была вынуждена пересмотреть свое решение о блокировке аккаунта Epic Games и дала согласие на его восстановление. Epic Games уже возобновила свою работу и продолжает разработку альтернативной версии своего игрового магазина.

Представители компании выразили уверенность, что в будущем подобных ситуаций удастся избежать. Если же нарушение закона о цифровых рынках повторится, Epic Games продолжит судебные разбирательства и обращение в регулирующие органы.