На чертежах можно увидеть дополнительную кнопку Capture Button для записи фото и видео. Предполагается, что она будет сенсорной. До сих пор, её функции на iPhone выполняют кнопки громкости.

Поступили в сеть CAD-файлы нового iPhone 16 Pro, раскрывая детали дизайна и функциональности следующего флагмана от Apple. Одна из самых заметных новинок - дополнительная кнопка Capture Button, которая будет использоваться для захвата фотографий и видео. Кнопка предположительно будет сенсорной, заменяя функции кнопок громкости, используемых до сих пор.

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Новый iPhone 16 Pro также будет иметь несколько отличий в размерах по сравнению с предыдущей моделью 15 Pro. Он станет немного больше, с размерами 149.6 x 71.4 x 8.4 мм, против 146.6 x 70.6 x 8.25 мм у предыдущего поколения.

Еще одно изменение, которое ожидается, это увеличение диагонали дисплея с 6.1 до 6.3 дюймов. Телеобъектив также получит пятикратное увеличение, как у 15 Pro Max, а разрешение ультраширокоугольной камеры увеличится с 12 до 48 мегапикселей.

Однако стоит отметить, что пока эти сведения являются неофициальными и не подтверждены компанией Apple.