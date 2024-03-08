Игра Alan Wake 2, разработанная финской студией Remedy, получила обновление, которое значительно улучшает производительность на видеокартах без поддержки технологии Mesh Shaders. Обновление уже доступно для загрузки и установки, его номер версии - 1.0.16.1.

Владельцы видеокарт AMD Radeon RX 5000 и GeForce GTX 1000 смогут заметить значительное улучшение производительности после установки обновления. До этого владельцы данных видеокарт сообщали о низкой производительности, достигающей 25 кадров в секунду даже на таких мощных видеокартах, как GTX 1080 Ti. Благодаря обновлению, производительность этих видеокарт может увеличиться в два раза.

Вместе с улучшением производительности на старых видеокартах, Remedy также снизила системные требования игры. Минимальные требования теперь включают GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT, вместо ранее заявленных GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600.