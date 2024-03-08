Много-много лет NVIDIA развивает экосистему CUDA. В отличии от представления большинства, CUDA – это не просто другое название потоковых процессоров в составе графического процессора, а целый программно-аппаратный комплекс, по сути являющийся стандартом индустрии.

Компания NVIDIA, известная своими видеокартами, приняла решение закрыть лазейку, позволяющую запускать CUDA-приложения на видеокартах других производителей, таких как AMD. Это изменение произошло в последней версии CUDA 11.5 и связано с обновлением пользовательского соглашения.

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Ранее энтузиасты и разработчики создали библиотеку ZLUDA, которая позволяла запускать CUDA-приложения на “красных” видеокартах от AMD с хорошей производительностью. Однако, NVIDIA решила прикрыть эту возможность, внеся изменения в пользовательское соглашение, согласно которым запрещается использовать платформу CUDA на видеокартах, отличных от NVIDIA.

Данное ограничение носит юридический характер и не имеет технических ограничений. Пока что неясно, как это повлияет на индустрию и разработчиков, однако можно предположить, что создание подобных “прокладок” замедлится, а поддержка энтузиастов со стороны чипмейкеров может уменьшиться. Тем не менее, существующие решения, такие как ZLUDA для AMD, все еще работают и могут быть использованы для обхода данного ограничения.