По информации авторитетного источника, компании Apple уже сейчас работает над созданием своего первого MacBook с складным дисплеем. Согласно прогнозам Мин-Чи Куо, производство данного устройства начнется в 2027 году, и это станет первым шагом к революции в мире портативных компьютеров.

До сих пор Apple работала над созданием складных iPhone и iPad, однако даты их выпуска пока остаются неизвестными. Причиной этого является неприятие компанией складок экрана и ненадежности его конструкции. Однако, в случае с MacBook, похоже, эти параметры не вызывают у Apple сомнений.

Вероятно, конструкция MacBook будет отличаться от своих предшественников, что позволит избежать проблем с надежностью. Впрочем, стоит отметить, что до предполагаемого релиза еще достаточно много времени, и Apple может внести изменения в свои планы.

В любом случае, появление такого устройства, как складной MacBook, станет настоящей революцией в мире компьютеров и может изменить наше представление о том, какими могут быть портативные устройства в будущем.