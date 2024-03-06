Китайский инсайдер Golden Pig Upgrade утверждает, что процессоры семейства Arrow Lake, выходящие в этом году, не будут поддерживать Hyper-Threading

Инсайдерская информация о будущих процессорах Intel продолжает удивлять пользователей. На этот раз китайский инсайдер с хорошей репутацией Golden Pig Upgrade сообщает о возможном отказе Intel от технологии Hyper-Threading в будущих поколениях процессоров.

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Если верить этой информации, то процессоры семейства Arrow Lake, которые планируются к выпуску в этом году и будут использовать платформу LGA1851, не получат поддержку гиперпоточности. Кроме того, эти процессоры не будут поддерживать оперативную память DDR4, что существенно отличает их от текущих моделей Intel.

Интересно отметить, что эти новые процессоры будут носить название Core Ultra Series 2 или Core Ultra 200, а не Core i, как это было раньше. При этом они будут предназначены для использования в настольных системах, являясь преемниками текущих Core 14-го поколения.

Еще одна интересная деталь, которую упоминает инсайдер, заключается в том, что существует множество противоречивых слухов и информации о новых процессорах, выпуск которых ожидается уже через полгода.