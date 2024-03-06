Технический директор компании Марк Пейпермастер сообщил о разработке новой версии AMD FSR с использованием искусственного интеллекта.

В 2024 году компания AMD планирует представить новую технологию масштабирования изображений, основанную на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом заявил технический директор компании Марк Пейпермастер. Эта технология станет продолжением уже существующей AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), которая использует продвинутые математические алгоритмы для улучшения качества изображения.

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По словам Пейпермастера, разработка новой технологии масштабирования с использованием ИИ заняла у AMD несколько лет. Компания активно работает над созданием программного и аппаратного обеспечения, предназначенного для работы с ИИ, и планирует применять эти наработки в игровых устройствах.

Новая технология масштабирования от AMD может стать серьезным конкурентом для NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая также использует ИИ для улучшения качества графики в играх. В отличие от DLSS, новая технология AMD не будет использовать специальные аппаратные решения для работы с ИИ и будет доступна на более широком спектре игровых устройств.