Компания меняет правила работы сторонних магазинов в Европейском союзе в ответ на жалобы разработчиков.

Новость об изменении правил работы сторонних магазинов для приложений на iOS 17.4 от Apple вызвала большой резонанс среди разработчиков и пользователей. Это изменение стало ответом на многочисленные жалобы со стороны разработчиков, которые хотели создать свои магазины приложений, но столкнулись с жесткими требованиями компании.

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Ранее для создания своего магазина приложений разработчики должны были иметь на счету €1 миллион, и иметь безупречную репутацию на протяжении двух лет подряд. Теперь же условия значительно смягчились. Любой разработчик, имеющий приложение, установленное более 1 млн раз в год, и имеющий хорошую репутацию в течение двух или более лет, может выпустить свой собственный магазин.

Ожидается, что это изменение приведет к появлению большего количества качественных магазинов приложений, что в свою очередь может стимулировать рост конкуренции и улучшить пользовательский опыт.

Apple подчеркивает, что эти изменения касаются только Европейского союза и не затрагивают другие регионы. Компания продолжает следить за рынком и готова принимать дальнейшие решения по мере необходимости.