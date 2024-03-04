По сравнению с 2022-м годом, объем платежей снизился почти на 20%, поэтому Россия занимает 20-е место в мире по объему покупок. На первом месте естественно США с $14,8 млрд

По последним данным, за 2023 год россияне потратили целых $172 миллиона на приложения для iPhone. Несмотря на внушительную сумму, объем платежей в стране снизился почти на 20% по сравнению с прошлым годом, что привело к тому, что Россия занимает 20-е место в мире по объему покупок таких приложений.

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На первом же месте, безусловно, остаются Соединенные Штаты, где жители потратили поразительные $14,8 миллиарда на приложения для iPhone в том же периоде.

Столь крупное снижение в объеме платежей россиян на приложения для iPhone может быть связано с различиями в методах оплаты в разных странах. В то время как во всех остальных странах оплата возможна любым удобным способом, в России пользователи могут оплачивать свои покупки в App Store только через МТС и Билайн. Это ограничение может влиять на желание пользователей делать покупки в магазине приложений Apple.

Несмотря на снижение объема платежей, россияне продолжают активно пользоваться приложениями для iPhone, и, возможно, разработчики и компании начнут искать новые способы стимулировать покупки и удобные методы оплаты для пользователей в России, чтобы улучшить показатели и общий опыт использования приложений на iOS устройствах.