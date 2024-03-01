С проблемой столкнулись некоторые пользователи у которых включено автообновление в GetApps.

Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco начали массово сталкиваться с проблемой бесконечной загрузки при попытке обновить свои устройства до новых версий MIUI 14 и HyperOS. Проблема возникает при использовании функции автоматического обновления в приложении GetApps.

На данный момент явной причины возникновения бага не установлено, и производитель еще не предложил конкретного решения проблемы. Тем не менее, пользователям, столкнувшимся с данной ситуацией, рекомендуется отключить функцию автоматического обновления и при необходимости выполнить сброс устройства до заводских настроек, потеряв при этом все данные.



В компании Xiaomi уже заявили о том, что занимаются решением данной проблемы и надеются на ее устранение в ближайшее время. Пользователям, которые столкнулись с подобной ситуацией, следует следить за обновлениями и, возможно, новыми советами от производителя.