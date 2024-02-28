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Greg_Novo
Apple планирует увеличить продажи iPhone в Китае с помощью ИИ-функций в iOS 18
В последнее время Apple испытывает серьезные проблемы с продажами своих смартфонов iPhone в Китае.

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В последнее время Apple испытывает серьезные проблемы с продажами своих смартфонов iPhone в Китае. Одной из причин этого является активное внедрение конкурентами технологий искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей, что делает их продукты более привлекательными для местных потребителей.

Однако, компания не намерена сдаваться и планирует вернуть себе утраченные позиции. Одним из ключевых решений в этом направлении станет активное использование технологий ИИ в своей новой операционной системе iOS 18, которая будет представлена в начале 2024 года.

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Предполагается, что функционал ИИ и нейросетей будет значительно расширен в iOS 18 по сравнению с предыдущими версиями. Это позволит Apple привлечь внимание китайских потребителей, которые в настоящее время считают выбор функций искусственного интеллекта в продуктах Apple недостаточным.

Таким образом, Apple планирует вернуть свои позиции на рынке Китая, где она столкнулась с серьезной конкуренцией, и улучшить продажи iPhone с помощью внедрения ИИ-функций.

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Источник: t.me
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