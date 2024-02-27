На проходившей недавно выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне стартап Humane представил свое последнее изобретение - гаджет под названием AI Pin.

На проходившей недавно выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне стартап Humane представил свое последнее изобретение - гаджет под названием AI Pin. Это устройство вызвало немало шума среди посетителей выставки, однако его потенциал и возможности действительно поражают.

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AI Pin представляет собой небольшую коробочку, которую можно прикрепить к одежде. В устройстве встроен проектор, который способен выводить информацию на любую поверхность, что позволяет использовать его в качестве дополнительного дисплея. Управлять AI Pin можно с помощью голоса или жестов, используя встроенный искусственный интеллект.

Одной из ключевых особенностей гаджета является его способность распознавать различные объекты. Например, если перед пользователем находится еда, камера устройства может предоставить информацию о составе продукта или его калорийности.

Однако главной особенностью AI Pin является встроенный чат-бот, позволяющий пользователям быстро получать ответы на свои вопросы. Достаточно просто задать вопрос и устройство предоставит быстрый голосовой или текстовый ответ через свой проектор.

Представители компании Humane провели несколько демонстраций работы AI Pin на своем стенде на выставке MWC, однако посетителям не разрешили экспериментировать с устройством. Как выяснилось, даже на презентации устройство допускало фактические ошибки, но разработчики обещают исправить все недочеты в ближайшее время.

Несмотря на некоторые проблемы, потенциал AI Pin как устройства для повседневного использования и улучшения качества жизни людей представляется огромным. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим новые версии этого гаджета, которые будут более точными и удобными в использовании.