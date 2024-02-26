Сегодня стало известно о значительном обновлении функционала нескольких сервисов, принадлежащих VK. Компания внедряет генеративный искусственный интеллект (ИИ) в свои продукты

Сегодня стало известно о значительном обновлении функционала нескольких сервисов, принадлежащих VK. Компания внедряет генеративный искусственный интеллект (ИИ) в свои продукты, делая их еще более полезными и удобными для пользователей.

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Одним из главных нововведений станет возможность использования ИИ в Почте Mail.ru. Теперь, при получении письма, ИИ сможет составить его краткий пересказ, выделяя основные мысли и идеи автора. Это позволит сэкономить время на прочтение и анализ каждого письма.

В Облаке Mail.ru и Заметках ИИ также будет активно помогать пользователям. Он сможет создавать тексты на любую задаваемую тему, что будет особенно полезно для тех, кто хочет быстро набросать идею или заметку.

Еще одной интересной функцией станет возможность создания креативных поздравлений с предстоящим днем рождения с помощью Календаря Mail.ru. Пользователи смогут легко и быстро создать уникальное поздравление для своих коллег и близких, используя ИИ для генерации идей и текста.

Все эти функции пока находятся в стадии бета-тестирования, однако уже сейчас любой желающий может попробовать их в действии.

Внедрение генеративного ИИ в сервисы VK является значительным шагом вперед в развитии технологий и упрощении жизни пользователей.



