Минцифры обяжет Apple разрешить установку приложений не из App Store для России

В ближайшее время в России могут быть созданы отечественные аналоги магазина приложений App Store, который используется на устройствах iPhone. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) планирует внести в Государственную Думу законопроект, аналогичный закону Европейского Союза.

Документ предполагает, что компания Apple должна будет обеспечить поддержку сторонних магазинов приложений на территории РФ. Эксперты считают, что у данной инициативы есть хорошие шансы на успех, так как Apple продолжает соблюдать требования регуляторов в России и оплачивать штрафы.



Создание отечественных аналогов App Store может способствовать развитию российских разработчиков и увеличению конкуренции на рынке мобильных приложений. Это также может привести к снижению стоимости устройств и услуг, связанных с ними.



Ожидается, что законопроект будет рассмотрен весной текущего года. В случае его принятия, российские аналоги App Store смогут начать работу уже в ближайшие месяцы.