Это стало возможным благодаря постоянному улучшению компонентов аккумуляторов и систем управления питанием в каждом новом поколении iPhone.

Аккумулятор флагманской серии смартфонов iPhone 15 превзошел ожидания по продолжительности работы. Вместо заявленных 80% первоначальной емкости после 500 циклов, батареи на самом деле сохраняют до 80% после 1000 полных циклов. Это стало возможным благодаря постоянному улучшению компонентов аккумуляторов и систем управления питанием в каждом новом поколении iPhone.

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Тестирование, проведенное Apple, включало в себя 1000-кратную зарядку и разрядку в условиях, имитирующих реальную эксплуатацию устройства. Это открытие подтверждает репутацию Apple как лидера инноваций в области аккумуляторов и сохранения энергии.

В свете этих новых данных, пользователи iPhone могут быть уверены, что их устройства будут сохранять свою производительность на протяжении более длительного времени, чем первоначально предполагалось.



