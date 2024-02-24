Популярный бренд гаджетов Red Magic недавно представил уникальное зарядное устройство – DAO 150W Gan. Это не просто зарядное устройство, оно превращает процесс зарядки гаджета в яркое и стильное зрелище.

DAO 150W Gan обладает прозрачным корпусом с завораживающей RGB-подсветкой. Но дизайн – это не единственное преимущество этого устройства. Встроенный настраиваемый дисплей позволяет пользователям контролировать процесс зарядки.

Четыре разъема (DC, USB-A, и два USB-С) обеспечивают универсальность устройства, а мощность зарядки достигает 150Вт. DAO 150W Gan поддерживает такие стандарты зарядки, как PD 3.1, PPS и QC 4+, что позволяет заряжать практически любой гаджет на рынке.

Двойной чип управления и технология Neocharger 4.0 обеспечивают безопасность зарядки, предотвращая перегрев устройства. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене 200 Евро (~20500 руб.) и поступит в продажу 1 марта этого года.



