Apple представляет Keyframer: новый уровень анимации с помощью нейросетей
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Apple продолжает инновационные разработки в области искусственного интеллекта, выпустив новую модель нейросети под названием Keyframer. Эта модель способна анимировать изображения с помощью текстовых запросов, открывая новые возможности для дизайнеров и разработчиков.
Первым шагом в Keyframer пользователи добавляют SVG-файлы. Например, можно загрузить изображение ракеты и дополнить его текстовым запросом: «Создай мне 3 варианта анимации с разным цветом неба и мерцанием звёзд».
После запроса Keyframer генерирует CSS-код для анимации. Этот код можно отредактировать в приложениях или сразу же с помощью новых текстовых запросов, что делает процесс создания анимации гибким и удобным.
Это нововведение подчеркивает стремление Apple к интеграции ИИ в свои продукты и услуги, открывая новые возможности для пользователей и разработчиков. Однако стоит отметить, что все эти улучшения доступны пользователям нового iPhone 16 и iOS 18, поэтому пользователи старых моделей iPhone, возможно, не смогут в полной мере воспользоваться этими преимуществами.
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