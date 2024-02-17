Apple продолжает инновационные разработки в области искусственного интеллекта, выпустив новую модель нейросети под названием Keyframer. Эта модель способна анимировать изображения с помощью текстовых запросов, открывая новые возможности для дизайнеров и разработчиков.

Первым шагом в Keyframer пользователи добавляют SVG-файлы. Например, можно загрузить изображение ракеты и дополнить его текстовым запросом: «Создай мне 3 варианта анимации с разным цветом неба и мерцанием звёзд».

После запроса Keyframer генерирует CSS-код для анимации. Этот код можно отредактировать в приложениях или сразу же с помощью новых текстовых запросов, что делает процесс создания анимации гибким и удобным.

Это нововведение подчеркивает стремление Apple к интеграции ИИ в свои продукты и услуги, открывая новые возможности для пользователей и разработчиков. Однако стоит отметить, что все эти улучшения доступны пользователям нового iPhone 16 и iOS 18, поэтому пользователи старых моделей iPhone, возможно, не смогут в полной мере воспользоваться этими преимуществами.



