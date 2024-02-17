Блогеры возвращают Vision Pro в магазины
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В последнее время магазины столкнулись с неожиданной волной возвратов одного из самых дорогих гаджетов на рынке - Vision Pro. Некоторые могут подумать, что это связано с недостатками продукта, но на самом деле все гораздо проще.
Vision Pro стоит более 3 500 долларов, и это гаджет, который может привлечь к вашему блогу миллионы просмотров. За последние недели был замечен рост активности в аккаунтах, которые вообще не связаны с Apple и технологиями. Если у вас в кадре Vision Pro - просмотры гарантированы.
Многие блогеры, особенно из TikTok, отправились в США, провели время, сняли обзоры на топовые гаджеты, а теперь возвращают Vision Pro и спокойно возвращаются домой. Потому что большинство блогеров использует гаджет 1-2 раза, а через месяц о нем забывают.
Более того, некоторые блогеры оформили Vision Pro в рассрочку в Apple Store и даже не заплатили за них 3500 долларов.
В России, конечно, вы не сможете вернуть товар, здесь закон о защите прав потребителей защищает и магазины. Но если вас удивила такая история, есть блогеры, которые заказывают товары на Ozon, снимают обзор и возвращают их.
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В этой схеме нет ничего, что бы говорило о качестве продукта. Качество Vision Pro на высоте, но отдавать 3500 долларов будут только безумцы. Это история о том, как блогеры используют систему в свою пользу, а не о качестве продукта.
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