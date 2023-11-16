Внимание: в обзорной статье могут содержаться спойлеры (косвенное упоминание сюжета картины).

«Создатель» - это проект Гарета Эдвардса, режиссера фильмов «Изгой-один: Звездные войны» и «Годзилла» 2014г. Оператором картины выступил Грэг Фрейзер, отснявший обе «Дюны» и нового «Бэтмена», композитором же стал выдающийся Ханс Циммер.

Начальные кадры кинофильма окунают нас в альтернативную реальность – во вселенной фильма андроиды и роботы в духе Айзека Азимова массово используются с 50 –х годов XX века. Взаимоотношения людей и андроидов являются основой сюжета.

Основной фабулой сюжета является практически библейская идея - поиск загадочного Создателя – ИИ, готового объединить и повести андроидов за собой.

Главного героя - протагониста исполняет Джон Вашингтон. Увы, пока что до успехов своего отца – Дэнзела ему далеко. В ключевые моменты изменения характера героя чувствуется некая «картонность» и шаблонность его игры.

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Главный герой в исполнении Вашингтона- младшего

На мой взгляд, намного удачней вышла игра у главного антагониста фильма- героини Эллисон Дженни. Ей удалось передать твердость и упорство в достижении целей - настоящего «солдафона». Ее персонаж напомнил современного полковника Куртца в юбке.

Антагонист фильма - Эллисон Дженни

В чем – то фильм перекликается с произведениями о войне США во Вьетнаме – «Апокалипсис сегодня» и «Взвод». Некоторые кадры напрямую взяты оттуда. Только теперь роль вьетнамских крестьян выполняют мирные андроиды, не желающие людям зла. В этих эпизодах авторами фильма, видимо, критикуется неоколониальная политика Запада (Ирак, Сирия, Ливия).

Одна из киноцитат в фильме - из "Апокалипсиса сегодня"

Вообще, смысловая тема борьбы «добра со злом» и переменой их значения – является ключевой в фильме. Данная дихотомия увлекает за собой и главного героя, ведя к переоценке моральных и нравственных ценностей. Те ценности, которые ему прививались с детства (аналог нео – луддизма в альтернативных США) оказались ложными и искусственными. Те же «враги» - ненавидеть которых он обучался с детства, оказались намного человечнее, чем сами люди.

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Ключевой персонаж фильма

Операторская работа Грэга Фрейзера заслуживает похвалы. «Картинка» фильма изобилует зернистостью – что отсылает нас к фильмам Tecnicolour 50 -60х годов. Динамические сцены сняты буквально «на одном дыхании» - рекомендовал бы фильм к просмотру на большом экране (в РФ фильм не прокатывался – был в IMAX в соседнем Казахстане).

В целом, после «Дюны» 2021 года данный фильм является крупнейшим проектом в жанре «твердой НФ» (без супергероев и фэнтези). Рекомендую к просмотру всем любителям кинофантастики.