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«Создатель» (Creator) - стоит ли просмотра

В статье дается краткий обзор кинофильма «Создатель» (Creator) 2023 года - отмечены достоинства и недостатки картины.
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Внимание: в обзорной статье  могут содержаться спойлеры  (косвенное упоминание сюжета картины). 

«Создатель» - это проект Гарета Эдвардса, режиссера  фильмов «Изгой-один: Звездные войны» и «Годзилла» 2014г.  Оператором картины  выступил Грэг Фрейзер, отснявший обе «Дюны» и нового «Бэтмена»,  композитором же стал выдающийся Ханс Циммер. 

Начальные кадры кинофильма окунают нас в альтернативную реальность – во вселенной фильма андроиды и роботы в духе Айзека Азимова массово используются  с 50 –х годов XX века.  Взаимоотношения людей и андроидов  являются основой сюжета. 

Основной фабулой сюжета является практически библейская идея - поиск  загадочного Создателя – ИИ, готового объединить и  повести  андроидов за собой. 

Главного героя - протагониста исполняет Джон Вашингтон. Увы, пока  что до успехов своего отца – Дэнзела ему далеко. В ключевые моменты изменения характера  героя чувствуется некая «картонность» и шаблонность  его игры.

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Главный герой в исполнении Вашингтона- младшего 

На мой взгляд, намного удачней вышла игра у главного антагониста фильма- героини Эллисон  Дженни.   Ей удалось передать твердость и упорство в достижении целей  - настоящего «солдафона». Ее персонаж напомнил современного полковника Куртца в юбке. 

           Антагонист фильма  - Эллисон Дженни

В чем – то фильм перекликается с произведениями о войне США во Вьетнаме – «Апокалипсис сегодня» и «Взвод». Некоторые кадры напрямую взяты оттуда.  Только теперь роль вьетнамских крестьян выполняют мирные андроиды, не желающие людям зла.  В этих эпизодах авторами фильма, видимо, критикуется неоколониальная политика Запада (Ирак, Сирия, Ливия). 

Одна из киноцитат в фильме - из "Апокалипсиса сегодня"

Вообще, смысловая тема  борьбы «добра со  злом» и переменой их значения – является ключевой в фильме.  Данная дихотомия увлекает за собой и  главного героя, ведя к переоценке моральных и нравственных ценностей.   Те ценности, которые ему прививались с детства (аналог нео – луддизма в альтернативных США) оказались ложными и искусственными.  Те же «враги» - ненавидеть которых он обучался с детства, оказались намного человечнее, чем сами люди. 

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Ключевой персонаж фильма 

Операторская работа Грэга Фрейзера заслуживает похвалы. «Картинка» фильма изобилует зернистостью – что отсылает нас к фильмам Tecnicolour 50 -60х годов.  Динамические сцены сняты буквально «на одном дыхании» - рекомендовал  бы фильм к просмотру на  большом экране  (в РФ фильм не прокатывался – был в IMAX  в соседнем Казахстане). 

В целом, после «Дюны» 2021 года данный фильм является крупнейшим проектом в жанре  «твердой НФ» (без супергероев и фэнтези). Рекомендую к просмотру всем любителям кинофантастики. 

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# кино #новинки #нф
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