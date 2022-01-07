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Poco M3 Pro 5G после 7-ми месяецев использования

Расскажу об опыте использования. Не буду зацикливаться на характеристиках, скорее расскажу о впечатлениях и (возможно) помогу исправить пару багов))
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Привет! Хочу донести до вас реальные преимущества и недостатки смартфона Poco M3 Pro, после того как 7 месяцев испытывал его на своей шкуре ;)  Приятного чтения.

Итак, начнем!

Дизайн, эргономика и удобство использования.

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Смартфон был представлен в 3-х цветах: Желтый, синий и черный, который как по мне больше походит на серый. На самом старте продаж я смог купить только черный, так что имеем то, что имеем.

Скажу сразу: отпечатки телефон собирает как специально. Тут глянцевая поверхность крышки, которая ох как любит это делать. Кстати об отпечатах. Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, что я считаю наилучшим решением.

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В целом, забегая вперед, экраном 6.5 дюймов пользоваться удобно, но звезд с неба не хватаем.

Грани на верхней и нижней частях корпуса ровные. Ну тут как говорится на вкус и цвет. Кому-то (как мне) удобно, кому-то нет.


Камера, фото и видеовозможности.

Ну насчет камеры заикаться сильно не стоит. Здесь сенсор на 48мп  OmniVision. Снимает очень не плохо для своих денег (+-15тыс рублей в России). Но тут главное слово - для своих денег.

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Да, днём при солнце снимки очень даже хорошие, но ночью даже ночной режим не спасает.

По сути работает только основной сенсор, остальные два - это затычки для вида,  в виде макро и портретного датчика. 

Видео подкачало из-за процессора, здесь только 1080 при 30фпс, причем хочу заметить, что по ощущениям эти 1080 и то не всегда получаются. Но ведь есть же Google Camera. С ней можно снимать 1080 при 60фпс, уже с честным фулл хд.

Производительность и автономность.

Здесь у нас установлен Dimensity 700, от конечно же всеми любимой компании Mediatek ;)

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Проц не самый слабый, играть на нем в прицнипе можно, но расчитывать на 60 кадров на высоких не стоит)) Сам проц неплохой, подводит его гпу Mali G57-MC2, здесь у нас 2 ядра в 900Мгц.

Однако даже в тяжелых играх он не сильно греется, спасибо за это 7нм техпроцессу. 

По части тротлинга все хорошо, почти отлично.

 

Аккум установлен на 5000 "махов". На день телефона хватает за глаза причем с запасом, а на следующий день он доживет еще и до обеда, даже останется немного))

Экран.

Экран ips, не амолед, но тоже неплохой. Точка черного на нормальном уровне, мерцания нету, в темноте будет удобно. Яркость подкачала, максимум 450 нит, но зато у нас есть 90 герц. Кстати в конце статьи будет ремарочка к этим 90 герцам.

90 герц, прошу заметить, адаптивные, что помогает сэкономить заряд батареи. Воздушного пространства между стеклом и экраном нету, пользоваться более чем удобно.

Звук и прочее.

Ну вот на чем сэкономили китайцы, так это на звуке . Тут один динамик на нижней грани устройства. Работает он конечно не смым худшим образом, но за 15-17тыс рублей можно было и получше.

Теперь поговорю о системе. Не буду выделять это в заголовок, так как не вижу особого смысла.

Miui и в Африке Miui, со всеми преимуществами и недостатками. Красиво, но баговано. За 7 месяцев столкнулся с тонной багов, не критичных, лечащихся перезагрузкой, но багов. То у шторки уведомлений пропадет прозрачность, то экран блокировки откажется показывать статус попыток разблокировки, иногда короткие фризы, но это решается оптимизацией.

Выскажу свое наблюдение. Первые часа 2 телефон тормозил, как только распаковал, потом все как ветром сдуло. Не бейте тревогу, просто обождите, некоторым приходится жать день. Не знаю с чем связанно, но факт есть факт.


Ну и как обещал приколюха с 90герц, с которой столкнулся сам и вот уже 7 месяцев хожу с костыльными 90 герц)). Суть такова: Стоит симка от МТС, по началу все шло отлично первый месяц. Но потом, когда в очередной раз включил телефон, телефон начал жутко тормозить, рисовал экран кадров 15. Было ужасно. Еле как зашел в вк и спросил, как починить, сказали переключить на 60 герц и, о чудо! все работает нормально, только 60герц. В интернете посоветовали поставить предпочтительно 3г в настройках симки и проверить 90 герц и снова чудо! Все работает! Но на 3г. Это встречается, как я понял, только на МТС. Вот до сих пор сижу с 3г. Не критично, на звонки никак не повлияло, но осадочек остался. Правда моб. интернет станет медленнее, максимум видео на ютубе 1080 посмотрите, у меня 1440 не грузит уже. 

Заключение

Ну вот и конец моей статьи, надеюсь, она вам понравилась, а если нет, то милости прошу указать на недостатки)). Смартфон получился не плохой, но и не великолепный, можно было лучше и без багов ;)

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