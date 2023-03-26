За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Пустяковая статья для развлечения, родившаяся в эти выходные.

реклама

Делаю ремонт у родителей в целом и прокладываю новую проводку в коридоре в частности. Отвлекаюсь, так сказать, добровольно-принудительно от разгонов и настроек чего-то более компьютерного. Ну и вот отодрал от стены такой прекрасный прибор!

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Висел себе и висел с момента постройки дома в середине 50х годов прошлого века. И работает! Правнуков того поколения дождался.

реклама

И так встречайте! Электрозвонок тип З-220. Московский трансформаторный завод им. В. В. Куйбышева. Выпуск 195_г.

На бумажке конкретный год выпуска не стоит, но, судя по ГОСТу, практически Сталина застал!

И оказалось, что прибор широко известен в узких кругах любителей! В интернетиках народ все еще интересуется такими штуками, продает-покупает, схемки выкладывает:

реклама

Аппарат представляет собой просто трансформатор, сломать который задача практически невыполнимая. Причем для пущей безопасности есть низковольтная обмотка, чтобы на кнопку не тащить 220В. Ее правда практически не используют (сразу замыкают), а на кнопку заводят 220В. Ибо в противном случае трансформатор всегда остается под напряжением и греется, а может и немного жужжать. Это я выяснил уже в интернетиках, после увиденной скрутки на низковольтном хвосте. Мать сразу хотела новый бежать покупать, но ЗАЧЕМ!? Тут даже логика «проще купить» работает со сбоями. Лично мне вот это совсем даже не проще, да и лень тащиться куда-то никто не отменял. Поскольку по интернету «заказать нельзя, его же послушать надо!» (с). А у меня в шаговой доступности от дома шоурумов со звонками как то не наблюдается.

В общем дунул внутрь от пыли, счистил потрескавшуюся изоляцию с провода 220В, видимо все же когда то работал в режиме нагрева (новый хвост неохота припаивать было), термоусадочной трубкой заизолировал. Сам звонок потер шкуркой и дунул из баллончиков краской. Цвет — уж какие баллончики были под рукой, не покупать же!

20 минут движений руками и, может быть, до моих правнуков доработает! Ехать выбирать, покупать — на порядок больше времени надо.

реклама

Разгонять тут особо нечего, пусть идет в категории моддинг! :)

Болтик бы подобрать посимпатичнее, ну да ладно: в темном углу на высоте трех метров данный нюанс вряд ли кого будет раздражать.





Мораль: по моему мнению большинство бытовой техники только выигрывает от отсутствия ЛЮБОЙ электроники внутри. К таковой относятся не только простые как кирпич утюги, пылесосы, но и холодильники, микроволновки. В последних вообще доходит до маразма: электроника — это платы управления часами, сенсорными кнопками, светодиодиками и, изредка, таймерами. Т.е. всякие забавные огоньки непосредственно к функционированию прибора отношения не имеющие, но уменьшающие надежность техники и превращающие потенциальный ремонт в фантастический квест. Т.к. без какого то сгоревшего пустяка запустить прибор уже невозможно (хотя уже 50+ лет подобное работало без каких либо проблем и электроник), а найти плату для какой нибудь печки, снятую с производства 10 лет назад то еще развлечение.

С сенсорными кнопками вообще беда. Я понимаю, что такое стоит дешевле любого механического переключателя/кнопки. Но пользоваться механикой в разы удобнее, а вот в продаже попробуй еще найди.

И приведу еще один реальный пример: понадобился накопительный водонагреватель на дачу большой емкости. Поставить в подвал, чтобы ночью по копеечному тарифу нагревался и днем был выключен. Причем самым тупым образом — реле/таймер (хоть от «умного дома», хоть копеечное в розетку — тут любая фантазия не ограничена) отключает электричество в этой линии утром и включает ночью. Задача нагревателя: исключительно греть при появлении электричества и не парить никому мозг. Тупейший прибор — и хоть садись, сам выпиливай, ибо 90+% всего предлагающегося в магазинах имеют либо полный фарш с дисплеями, кнопками, таймерами, либо, как минимум, защиту с УЗО. Т.е. никак под мои хотелки не подходят, т. к. не переносят отключения электричества. Потому как к тому же УЗО надо приходить и жать на кнопочку, чтобы прибор заработал, поскольку отключается зараза при пропадании электричества. Данный ритуал подбешивает даже при нахождении прибора в прямой доступности, а уж бегать к нему в подвал — вообще исключено.

Отдать все это на откуп самому прибору — жаба душит, ибо за такую простую функцию, как работа по таймеру, хотят много тысяч рублей. Причем переплачивать придется каждые несколько лет, если не чаще (ибо конденсат в подвале никто не отменял), да еще разбираться с хитровымудренными настройками этих таймеров по нескольку раз в год с каждым новым прибором. Плюс опять же непонятно из описаний, выдержит таймер моргнувшее электричество, или вся семью сегодня будет закаляться под душем.

Найти то нужное я нашел, китайцы выручили, но недовольства подобным «прогрессом» аж вот на статью хватило.





В общем получилась статейка недовольства напихиванием электроники в каждый чайник :)