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Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года

Чернеют, но светят! Что происходит со светодиодной лампой за много лет, даже если она еще работает и немного о ремонте
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Поскольку людям делать совершенно нечего и они шарятся в этом вашем развлекательном интернетике — то вот вам про лампочки! Да, на новогодних праздниках мне делать нечего, и поэтому почти все мое пишется около НГ, хотя в этом году и задержался. 

Внезапно нашлась в ящике НОВАЯ древняя лампа от 04.2014 года. Gauss LED 10W. Ну чем не повод написать серию статей?

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На трещину не смотрим, открыть Gauss с их герметиком, да чтобы ничего не треснуло - задача сама по себе тянет на статью.

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Как бы и фиг с ней, но появилась возможность сравнить с такими же, работающими с того же самого 2014 года. Увы, коробки именно от этих ламп не осталось. На аналогичных от Gauss тех лет стоит 35 000 часов, что дает 12 лет работы по 8 часов в день. Смею заверить, что 12 лет с 2014 года не прошло. Да и по 8 часов ежедневно эти лампы не работали, хотя стояли на кухне и горели достаточно долго. За последние годы несколько сгоревших светодиодов было замкнуто с помощью той матери (герметик колбы именно у этих ламп совершенно чудовищный, отодрать, ничего не отломив, нереально) и паяльника.

Итак, фото! 3 лампы: 

- старая, с почерневшими светодиодами вот прям только что вытащил с потолка 

- слегка получше из ящика 

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- и совершенно новая. Хотя как новая — точно временно куда то вставлялась (поскольку без коробки валяется), пока чинится что-то сгоревшее. Но внешне идеальна, никаких следов эксплуатации.

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Так же совершенно случайно в ящике завалялся калибратор X-Rite ColorMunki Photo лохматых годов (калибровал мониторы, принтеры). Как недавно случайно узнал — он может выдать спектр окружающего освещения. Правда со сторонним софтом Argyll V3.3.0 (куча утилит из командной строки). И показать может много всего интересного. На сегодня использовалась утилитка из этого комплекта с параметрами:

spotread.exe -a -N -S

И если графики мало относятся к теме статьи, то вот несколько цыферок посчитать вполне богоугодно.

Измерения проводились как попало, но на расстоянии 20см с выключенным светом в комнате. Плюс-минус на дрожание рук, ибо особая точность здесь не имеет смысла и мало влияет на порядок цифр. Колба с ламп снята для увеличения яркости, чтобы минимизировать влияние окружающего освещения на результат. К слову, колбы эти неплохо рассеивают, с ними цыферки в 2.5 раза ниже. Значения, естественно, относительные, пригодные только для сравнения испытуемых между собой.

Так же был измерен ток и напряжение непосредственно на плате светодиодов, чтобы исключить из расчетов сожранное драйвером.

Итак, 3 лампы:

- с почерневшими светодиодами: Ambient = 3864.6 Lux, CCT = 5978K 

131mA 64.7V = 8.48W  -> 3864/8.48 = 456 Lux/W - 53% от новой

- б/у с заметными потемнениями светодиодов: Ambient = 5694.0 Lux

133mA 61.3V = 8.15W -> 5694/8.15 = 699 Lux/W - 82% от новой

- новая: Ambient = 7767.1 Lux, CCT = 4349K

132mA 68.7V = 9.07W -> 7767/9.07 = 856 Lux/W - 100%, новая

Так что лампа, даже если еще светит — может быть уже и не совсем лампа. Разика в два. В данном случае, с учетом сгоревших светодиодов, света осталось менее половины от новой (3867/7767 = 49,6%) Плюс уход цветовой температуры 4300K→5900K - лампа стала откровенно синей. А вот CRI неожиданно улучшилось: 78.2 → 82.3. Этот эффект встретился мне уже несколько раз.

Про прогресс:

Если открыть широко известный в узких кругах фанатов светодиодных ламп сайт https://lamptest.ru/ (огромный массив информации по лампам с 2014 года с возможностью сортировки данных), то легко можно увидеть этот самый прогресс. Сортируем 9-11 Вт е27 лампы по годам и видим, что в 2014 году эффективность составляла 75-90Лм/Вт, а уже в 2024 95-110 Лм/Вт. Рост качества светодиодов за 10 лет на 20-25%.

Еще можно сделать один неприятный вывод: ремонт замыканием сгоревшего светодиода (а это абсолютное большинство «ремонтов») достаточно бессмысленен и пригоден только как временное решение. К моменту начала сгорания лампа уже теряет 20-30% яркости из-за деградации. Да, минус еще 1-2 светодиода (коих во многих лампах едва десяток наберется), и толку остается не так чтобы очень. Ну, если вы не брали изначально с учетом всего этого лампу двойной яркости. Так что менять надо все, после чего лампа (ну если она достаточно старая, с еще предыдущими поколениями светодиодов) будет ярче новой.

Для интереса - вот что выдает утилитка с ColorMunki (на самом деле можно получить много больше, но сейчас не надо):

Result is XYZ: 4238.355491 3864.560175 4944.698297, D50 Lab: 376.185332 74.146175 -106.542206

Ambient = 3864.6 Lux, CCT = 5978K (Duv -0.0213)

Suggested EV @ ISO100 for 3864.6 Lux incident light = 10.6

Closest Planckian temperature = 8164K (DE2K -18.3)

Closest Daylight temperature = 8876K (DE2K -19.8)

Color Rendering Index (Ra) = 82.3 [ R9 = 53.9 ] (Caution)

R1 = 88.0 R2 = 84.1 R3 = 74.5 R4 = 84.9 R5 = 86.1 R6 = 73.0 R7 = 83.9

R8 = 83.7 R9 = 53.9 R10 = 57.5 R11 = 83.5 R12 = 56.2 R13 = 84.8 R14 = 85.0

Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 50.4 (Caution)

IES TM-30-15 Rf = 68.62 Rg = 102.52 CCT = 5978 Duv = -0.024586 (Caution)

Непосредственно про эти лампы имею сказать следующее:

- В весьма щадящих условиях (никаких закрытых плафонов) заявленный срок без ремонта не прошла ни одна. Десятки тысяч часов у них на коробках… А кто не врет? :)

- Лампы по сравнению с какими-то другим все же весьма хороши. Хотя покупались одними из первых — чинились одними из последних.

- Особенно хорош своей надежностью драйвер с эффективностью 85-88%. По два ОЧЕНЬ качественных конденсатора на плате. За все время заменил какой-то один на одной из 5 ламп (может таких ламп у меня и больше, но проверять все люстры желания нет). Остальные в порядке. Хотя конденсаторы - наиболее больное место у многих других производителей: и ESR валится до 30-40, после чего это вообще уже не конденсатор, и даже взрываются.

- Это все не имеет смысла, лампы уже лет 10 как не продаются. А про новые расскажу еще через столько же. Ждите анонса!

- Чрезмерный нагрев ламп имеет место быть, даже несмотря на крупный радиатор. Пластик корпуса трескается и становится хрупким

Посмотрим на температуру новой лампы:

Эта лампа старой конструкции с массивным радиатором. Контакт платы светодиодов (толщина 1,7 мм, сейчас ставят вдвое тоньше) с радиатором обеспечивают два больших самореза и все равно разница температур 86,6С/79,5С ~7.1C

Нанесение термопасты КПТ-8 немного улучшает ситуацию и снимает 1-3 градуса со светодиодов. Почти все светодиоды располагаются прямо над зоной контакта по периметру. В принципе, разницу в 5-10 градусов между температурой корпуса и температурой платы светодиодов можно считать стандартной. Правда, это касается нормальных сборок. Там, где плата фиксируется не винтами, а кривой запрессовкой и герметиком — варианты могут быть самыми печальными.

Так что если у вас корпус греется выше 80, а то и 90С — можете смело вычеркивать нолик из заявленного срока службы в часах на коробке. Но и если не греется, возможно, просто нет хорошего контакта, и все сгорит за считанные дни :)

Как видно, температура платы светодиодов слегка превышает указываемую во многих даташитах цифру 85С на контактах (как предельную для длительной эксплуатации). С колбой, да в люстре температура еще подрастет. И все же это неплохой результат, (недостижимый для большинства), позволивший отработать десятилетие (хотя и с применением паяльника).

Какие-то непонятные иероглифы «25 000, 35 000, 50 000 часов» на упаковках бессмысленны и не имеют под собой никакого логического обоснования. Хотя на самом деле светодиоды все же могут работать, эти десятки тысяч часов, но они попали в руки производителям ламп — поэтому, увы. Маркетинг есть, а вот все, что делается руками — просто ужасно в разной степени. В даташитах на светодиоды есть графики, параметры, условия, при которых светодиоды горят ярко, эффективно и долго — но сделать так, как написано - какая-то невыполнимая миссия для ламповаятелей...

Пара ненужных советов при покупке ламп:

- Вес имеет значение, больше — лучше

- Размер имеет значение, больше — лучше

- Любое преимущество можно испоганить до изумления

- Даже если найдется идеальная лампа, в следующий раз в этой коробке вас будет ждать мусор (привет Navigator Supervision из последних, с температурой корпуса выше 80С, против (судя по ранним обзорам), 54С у ранних версий).

В следующей части этой монографии рассмотрим, как быть и что делать, если специально обученные люди вместо разработки ламп продают нам какую-то дичь, а старые сгоревшие лампы еще не кончились.

ps. Панамку для комментариев приготовил. Буду раздавать и получать!

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Теги

led лампа освещение светодиод argyll colormunki gauss x-rite е27
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