RTX 4080 - видеокарта для успешных людей
Приветствую тебя уважаемый читатель, наверняка ты успешный человек ну тогда погнали!
В этой стате я постараюсь ответить на вопрос почему я купил топовую видеокарту Palit GeForce RTX 4080 GamingPro. Мысль написать этот блог вышла спонтанно потому что я вижу кучу всякого негатива по поводу меня майнера. И все это дело мне очень не понравилось.
Гейминг
реклама
Я сам к геймингу отношусь отрицательно. Сам никогда не играл, и я не понимаю как можно свое время тратить впустую. Да это мое мнение я его никогда никому не навязываю. Но есть у нас отдельные товарищи в комментариях которые постоянно что-то такое нехорошее говорят про меня майнера и то что видеокарты им для игр каких то сделали.
Майнинг
На алгоритме KawPow (RVN) выдаёт около 46 MH\s с настройками разгона Power limit 85%; Core Clock +190; Memory Clock +900
На алгоритме Autolykos2 (ERGO) выдаёт около 170 MH\s с настройками разгона Power limit 90%; Core Clock +200; Memory Clock +1000.
На алгоритме Ethash (ETHW, ETC, UBQ, EXP) выдаёт около 88 MH\s с настройками разгона Power limit 85%; Core Clock 0; Memory Clock +1000.
реклама
С популярными алгоритмами разобрались. Но сейчас на картах я майню монету Nexa и хешрейт впечатляет. Он равен 110 MH\s.
Этот хешрейт равен 6-ти видеокартам RTX 3060
За криптовалютой будущее, и это очень глупо сейчас не майнить разные монетки. Чтоб в будущем ты их сможешь легко обменять на любые товары. Я майню много разных монет и это очень весело! А игрушки? да сами в них играйте, деградируйте. Всем спасибо и до новых встреч
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила