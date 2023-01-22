Приветствую тебя уважаемый читатель, наверняка ты успешный человек ну тогда погнали!





В этой стате я постараюсь ответить на вопрос почему я купил топовую видеокарту Palit GeForce RTX 4080 GamingPro. Мысль написать этот блог вышла спонтанно потому что я вижу кучу всякого негатива по поводу меня майнера. И все это дело мне очень не понравилось.

Гейминг

реклама

Я сам к геймингу отношусь отрицательно. Сам никогда не играл, и я не понимаю как можно свое время тратить впустую. Да это мое мнение я его никогда никому не навязываю. Но есть у нас отдельные товарищи в комментариях которые постоянно что-то такое нехорошее говорят про меня майнера и то что видеокарты им для игр каких то сделали.

Майнинг

На алгоритме KawPow (RVN) выдаёт около 46 MH\s с настройками разгона Power limit 85%; Core Clock +190; Memory Clock +900





рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На алгоритме Autolykos2 (ERGO) выдаёт около 170 MH\s с настройками разгона Power limit 90%; Core Clock +200; Memory Clock +1000.





На алгоритме Ethash (ETHW, ETC, UBQ, EXP) выдаёт около 88 MH\s с настройками разгона Power limit 85%; Core Clock 0; Memory Clock +1000.

реклама





С популярными алгоритмами разобрались. Но сейчас на картах я майню монету Nexa и хешрейт впечатляет. Он равен 110 MH\s.

Этот хешрейт равен 6-ти видеокартам RTX 3060

За криптовалютой будущее, и это очень глупо сейчас не майнить разные монетки. Чтоб в будущем ты их сможешь легко обменять на любые товары. Я майню много разных монет и это очень весело! А игрушки? да сами в них играйте, деградируйте. Всем спасибо и до новых встреч