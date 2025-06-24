Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

IMEI смартфона расскажет всё о вашем устройстве

Ты держишь в руках смартфон — свой личный гаджет, хранилище фото, чатов, паролей и даже банковских данных. Но знаешь ли ты, что у него есть свой «паспорт» — уникальный номер IMEI?
[ ] для раздела Блоги
1
1

IMEI — 15 цифр, которые отличают ваше устройство от миллионов других. Его нельзя стереть, нельзя заменить, и, главное, его нельзя просто так показывать посторонним.

В 2025 году IMEI стал не просто технической меткой. Он превратился в уязвимое место, за которое всерьёз взялись хакеры. Через него можно отследить, взломать, подставить и даже списать с тебя деньги. Всё чаще он фигурирует в теневых сделках и утечках, а владельцы телефонов даже не догадываются, чем рискуют.

реклама



Что такое IMEI и зачем он вообще нужен

IMEI — это не аббревиатура из рекламы. Это серьёзный технический идентификатор: International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования. У каждого телефона он свой, как отпечаток пальца. Даже если вы поменяете SIM-карту, прошивку или аккаунт — IMEI останется прежним.

реклама



Зачем он вообще нужен? IMEI не важен для пользователя на каждый день, но жизненно важен для операторов связи, производителей и полиции. По нему можно:

  • определить, подключено ли устройство к сети легально;
  • заблокировать телефон, если он украден;
  • отследить местоположение гаджета (даже без SIM-карты);
  • внести устройство в чёрный список, чтобы оно не работало в других странах или с другими номерами.

Проще говоря, IMEI — это уникальный паспорт вашего телефона в мире сетей. И как любой паспорт, он должен храниться в секрете.

IMEI можно узнать:

  • набрав *#06# на клавиатуре телефона;
  • в разделе «О телефоне» в настройках;
  • на коробке от устройства;
  • на лотке SIM-карты или под аккумулятором (на старых моделях).

Но прежде чем делиться этими цифрами — стоит понять, что скрыто внутри этого номера и почему он может стать уязвимостью.

реклама



Что скрывают цифры IMEI

IMEI строится по строгим правилам и хранит в себе немало информации о вашем устройстве. Вот как расшифровывается 15-значный IMEI:

  • Первые 8 цифр — это TAC (Type Allocation Code). Они указывают на производителя и модель. Например, по этим числам можно определить, что у вас iPhone 13 или Samsung Galaxy S22.
  • Следующие 6 цифр — серийный номер устройства. Он уникален для каждой модели.
  • Последняя цифра — контрольная, она используется для проверки подлинности IMEI (как контрольная сумма).

Именно благодаря этой структуре IMEI:

  • полиция может быстро идентифицировать устройство при его нахождении;
  • сотовые операторы отслеживают не только абонента, но и само оборудование;
  • злоумышленники получают доступ к информации о вашем телефоне, даже не держась за него физически.

реклама



IMEI привязан к железу. Это значит, что при краже или взломе даже сброс до заводских настроек не спасает — устройство всё равно останется «под колпаком». И если ваш номер попадёт в чёрный список, телефон превратится в красивую, но бесполезную коробку.

Но если IMEI так важен, что может случиться, если он окажется в чужих руках? Ответ — не самый приятный. Переходим к самому опасному: как IMEI используется хакерами и мошенниками в 2025 году.

Почему в 2025 году IMEI лучше держать при себе

Пока большинство пользователей думает, что IMEI — это просто технический номер, в теневом интернете он давно стал товаром. Один слитый IMEI может стоить дороже, чем логин от соцсети. Почему?

Во-первых, через IMEI можно отслеживать местоположение. Если устройство попадает в руки злоумышленника, они могут использовать его номер для наблюдения — особенно если в телефоне отключён GPS, но включены мобильные сети.

Во-вторых, IMEI можно подделать или «подменить». Это используется для создания клонов устройств, обхода блокировок и мошенничества. Представьте, что кто-то использует ваш IMEI — и вдруг ваш телефон становится «виновным» в действиях, которых вы не совершали.

В-третьих, некоторые хакеры умеют использовать IMEI для SIM-клонирования — а это уже прямая дорога к доступу к вашим банковским приложениям, мессенджерам и подтверждениям операций.

И наконец, IMEI часто продаётся в даркнете, особенно если он привязан к популярной или дорогостоящей модели. Покупателю достаточно «впрыснуть» его в поддельное устройство — и оно будет выглядеть, как ваше.

Как обезопасить IMEI и не стать мишенью для злоумышленников

IMEI не требует ежедневного внимания, но обращаться с ним стоит осторожно — как с конфиденциальной информацией. Его защита начинается с осознанности: важно понимать, где и как номер может засветиться.

  1. Прежде всего, не рекомендуется распространять фотографии, на которых виден IMEI — например, задняя часть коробки устройства, скриншоты с системными настройками или лоток SIM-карты. Даже случайное попадание номера в интернет может привести к его копированию и последующему использованию в мошеннических схемах.
  2. Вводить IMEI стоит только на официальных сайтах — например, сервисах производителя или сотового оператора. Незнакомые платформы, предлагающие «проверку оригинальности» или «анализ риска блокировки», часто собирают данные для последующей перепродажи в даркнете.
  3. Кроме того, важную роль играет общее состояние цифровой гигиены. Регулярные обновления системы, надёжные пароли и внимательное отношение к разрешениям приложений снижают риск, что IMEI или другие важные данные окажутся под угрозой.

В случае возникновения подозрительных симптомов — нестандартное поведение телефона, уведомления о неизвестных действиях или сбоях — лучше не откладывать проверку и обратиться к специалистам. Это поможет вовремя выявить возможную утечку или вмешательство и принять меры до того, как проблема станет серьёзной.

Что делать, если IMEI мог попасть в чужие руки

Если существует подозрение, что IMEI оказался в распоряжении третьих лиц, важно действовать быстро и последовательно. Чем раньше приняты меры, тем меньше рисков для безопасности устройства и личных данных.

В первую очередь следует проверить поведение смартфона. Признаками возможного вмешательства могут быть: — сообщения или звонки от неизвестных абонентов, — резкое снижение времени работы батареи, — всплывающие уведомления от банков или сервисов с подтверждениями операций, — подозрительная активность в аккаунтах.

При обнаружении подобных признаков рекомендуется:

  1. Отключить все платёжные и банковские приложения, особенно те, где доступ привязан к номеру телефона.
  2. Сменить пароли ко всем важным сервисам: почте, соцсетям, мессенджерам.
  3. Связаться с мобильным оператором — он может проверить, не происходила ли попытка клонирования SIM или не замечено ли подозрительное поведение устройства в сети.
  4. Обратиться в сервисный центр или к специалистам по информационной безопасности. В некоторых случаях разумно рассмотреть замену устройства, особенно если оно уже находилось под подозрением.

Если есть основания полагать, что IMEI попал в базы теневого оборота, можно запросить внесение телефона в реестр контроля у оператора. Это поможет заблокировать доступ к сетям при попытке использовать номер в другом устройстве.

Почему в 2025 году IMEI — это не просто технический номер

В условиях, когда смартфоны становятся цифровыми кошельками, ключами от банковских счетов, инструментами работы и личными архивами, идентификатор IMEI приобретает новое значение. Он больше не просто код для обслуживания сотовыми сетями — это точка входа в инфраструктуру устройства.

Сегодня через IMEI можно: — точно идентифицировать модель и происхождение телефона; — отследить его в сети, даже без SIM-карты; — при наличии уязвимостей — использовать его в мошеннических целях; — ограничить доступ к мобильной связи, включая международные блокировки.

Именно поэтому операторы связи, производители смартфонов, системы правопорядка и даже теневой рынок рассматривают IMEI как важнейший элемент контроля.

С увеличением объёма цифровых угроз и утечек персональных данных, даже такие технические элементы, как IMEI, становятся объектом манипуляций. И если в прошлом этом номеру не придавали значения, то в 2025 году его защита — это уже часть базовой цифровой грамотности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

смартфон телефоны imei безопастность imei смартфона гаджеты 2025
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
2
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
2
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
15
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
16
Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
+
Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
+
В Lada впервые в истории бренда может появиться адаптивный круиз-контроль
1
Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
+
Samsung меняет систему защиты аккумулятора в One UI 8
1
BYD представил электробус B13.b с запасом хода до 700 км
+
Иранские специалисты рассказали о новейшей ракете Kheibar Shekan со скоростью БЧ до 3 Махов
+
Китай разработал лазерное оружие, способное работать без охлаждения в пустыне Сахара
1
Смартфоны Nova 14 от Huawei превзошли предшественников по скорости продаж
+
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
+
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
5
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
+
Игровой смартфон среднего класса OnePlus Nord 5 обеспечит до 144 fps в играх
+
Cloudflare представила инструмент для борьбы с ИИ-сканерами, которые лишают сайты трафика
+
Власти Южной Кореи обеспокоены намерениями США ограничить поставки оборудования для выпуска чипов в Китай
+
Процессоры AMD на базе Zen 6 смогут работать на частоте выше 6.2 ГГц
+
Найденный в Китае череп человека-дракона принадлежит к денисовской линии
+
Honor показала дизайн задней панели и сверхтонкий корпус складного смартфона Magic V5
+

Популярные статьи

8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
34
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
Сериал "Андор", второй сезон - краткий обзор (субъективно)
6
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
13
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Как работали гусматиковые шины и почему они исчезли
+
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
5
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
20
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
4

Сейчас обсуждают

AnLesha
08:07
Да, всё верно, сроки уже не раз переносили. В проекте участвует (или участвовала) Россия. Так что, думаю, события последних лет точно повлияли на очередной перенос.
В 2035 году в ИТЭР планируют запустить термоядерную реакцию с 1000% КПД — подробности
Dark_Cloud
08:05
Так 5050 же уже вышла но почему-то называется 5060, и стоит почему-то как 5060 видимо, наркоманы в невидии работают ну и безмозглые покупашки не отстают, щас понесутся хапать эту 5030 по 250 баксов.
WCCFtech собрали воедино данные о характеристиках GeForce RTX 5050
ИСКАНДЕР
07:52
А когда не уйдёт, что делать будешь? Как ты своё "охренеть" назад будешь запихивать? )))
ВЭБ.РФ и ПСБ выделят 24 млрд рублей на запуск производства электромобиля «Атом» в 2025 году
corsi
07:45
Это эпик фейл. У 9070 XT почти 49 Тфлопс, а это г.. консольное почти в 3 раза слабее.
В Индии провели испытания пулемёта с ИИ-модулем управления
Snooper
07:41
"Следующие 6 цифр — серийный номер устройства. Он уникален для каждой модели." Значит ли это, что в мире не может быть произведено более миллиона экземпляров телефонов конкретной модели от конкретног...
IMEI смартфона расскажет всё о вашем устройстве
Александр Мухин
07:39
18 TFLOPS действительно не впечатляют. Это, меньше, чем у RX 9060 XT.
В Индии провели испытания пулемёта с ИИ-модулем управления
Алексей Русакович
07:31
Сериал очень понравился. То, что ему приписывают как минусы, для меня по факту плюсы. Спокойное повествование (зумерам с клиповым мышлением, скорее всего не зайдет). По-человечески нормальный главный ...
Сериал "Андор", второй сезон - краткий обзор (субъективно)
Megard
07:26
Этот реактор на сколько мне помнится планировали запустить еще в 25 году. Так что не факт что его запустят в 35 г.
В 2035 году в ИТЭР планируют запустить термоядерную реакцию с 1000% КПД — подробности
Диман
07:23
40к за видеокарту это не бюджетно уже) это весь комп под 75к это начинающий 1080р игровой пк) бюджетно это до 40 весь комп)
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Диман
07:20
смотря в каком качестве играть и нужны ли высокие настройки 60+ кадров. так то 5 лет вполне хватает посидеть на предтопах 100% а вот если надо 4к всякое там любая видеокарта сдуется через пару лет. не...
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем