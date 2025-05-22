В Томске разработали новую форму удобрений, которые способны проникать в растения и точечно доставлять питательные вещества. Технология, созданная в Томском политехническом университете (ТПУ) совместно с китайскими коллегами, основана на использовании галлуазитовых нанотрубок — природного материала с уникальной структурой. Первые эксперименты показали: рост растений ускоряется более чем на 30%.

Ключевое отличие нового удобрения — его действие похоже на «наношприц»: частицы проникают в листья, после чего постепенно высвобождают медь, бор и йод, необходимые для роста. Благодаря трубчатой форме галлуазита элементы поступают в растение дозированно, а не вымываются, как это часто происходит с обычными удобрениями.

В лабораторных испытаниях на микрозелени рукколы биомасса увеличилась на треть по сравнению с контрольной группой. Учёные фиксируют и другие плюсы: удобрение устойчиво к внешним воздействиям, равномерно распределяется по поверхности и не требует частого применения. При этом его можно распылять прямо по листьям, минуя почву.

Авторы проекта подчеркивают, что галлуазит безопасен для окружающей среды и легко адаптируется к разным типам культур. Результаты исследования уже опубликованы в международном научном журнале и вызвали интерес у аграрных компаний. Разработка может стать основой для следующего поколения экологичных и эффективных средств повышения урожайности в России и за её пределами.