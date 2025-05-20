Новая реакторная установка «РИТМ-400», получившая имя «Илья Муромец», разработана для атомных ледоколов проекта 10510. Её мощности хватит, чтобы преодолевать льды толщиной до 4 метров.

Российские инженеры завершили сборку мощнейшего судового реактора в истории — «РИТМ-400», который будет установлен на флагмане арктического флота — атомоходе проекта 10510 «Россия». Энергетическая установка стала первой в своём классе с тепловой мощностью свыше 300 МВт, что позволит новому ледоколу уверенно преодолевать ледяные поля толщиной до 4 метров.

«РИТМ-400» создавался с расчётом на длительную и надёжную эксплуатацию в условиях экстремального холода и высокой нагрузки. Он стал эволюционным развитием технологии «РИТМ-200», используемой в современных атомных ледоколах. Ключевое отличие новой установки — почти двукратный прирост мощности и более компактная архитектура, где элементы теплообменного контура интегрированы в единый корпус.

Разработчики подчеркивают, что реактор создавался не просто как двигатель, а как базовая технологическая платформа для обеспечения круглогодичной навигации в северных морях. Установка получила символическое имя «Илья Муромец», подчеркивающее её мощь и предназначение — вести самые крупные суда по сложным арктическим маршрутам.

Ввод в строй первого ледокола с новой установкой ожидается в конце десятилетия. Эксперты считают, что «РИТМ-400» станет основой нового поколения российской ледокольной техники, которая обеспечит стратегическое преимущество в освоении и логистике Арктики.