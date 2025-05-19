На всероссийском форуме «Здоровье нации», прошедшем в «Гостином дворе» в Москве, холдинг «Росэл» представил ряд перспективных медицинских разработок. Центральное место на стенде заняло устройство «КардиоРобот», созданное в АО «НПП „Алмаз“». Компактный аппарат предназначен для автоматической компрессии грудной клетки и может применяться вместо ручного массажа сердца при остановке кровообращения.

Как отмечают разработчики, устройство работает до 45 минут без перерыва, снижает физическую нагрузку на медиков и повышает шансы пациента на выживание в экстренной ситуации. «КардиоРобот» уже ориентирован на использование в каретах скорой помощи, реанимациях и госпиталях, а компактность позволяет быстро вводить его в работу на выезде или в тесном пространстве.

Помимо реанимационного оборудования, на выставке представили и мультифункциональный комплекс для малоинвазивной хирургии, разработанный АО «ВНИИ „Вега“». В одном модуле объединены лазерный коагулятор, УЗИ-сканер, допплер, видеосистема и радиоволновой генератор.

Разработки холдинга направлены на повышение автономности, мобильности и точности медицинских процедур — особенно в условиях ограниченного ресурса и кадров. Как подчёркивают в «Росэл», ключевая цель — сделать высокие технологии доступными на местах, а не только в федеральных центрах.