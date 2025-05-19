Из-за огромной корональной дыры Земля оказалась в эпицентре космической турбулентности . Магнитное поле пока держится, но риск бурь остаётся высоким. А на снимках Солнца — силуэт, похожий на котёнка.

Сейчас над Землёй — настоящая буря ионизированного ветра: наша планета оказалась прямо в потоке частиц, вырывающемся из громадной корональной дыры, которая растянулась по южному полушарию Солнца и частично пересекла экватор. Поток достигает скорости до 800 км/с, почти вдвое выше привычных значений. Температура плазмы также резко выросла — до 800 тысяч градусов.

Несмотря на экстремальные параметры, магнитное поле Земли пока стабильно — геомагнитная обстановка остаётся в пределах умеренной нормы. Однако учёные не исключают, что в случае изменения плотности потока может последовать всплеск магнитной активности. На ближайшие сутки прогноз остаётся напряжённым, и вероятность магнитных бурь остаётся повышенной.

На снимках, сделанных российскими учёными из ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, внимание привлёк необычный контур в структуре солнечной короны. Он поразительно напоминает силуэт котёнка, растянувшегося на фоне звезды. По оценке специалистов, «солнечный котёнок» растянулся на миллион километров — примерно восемь диаметров Юпитера.

Вспышек на Солнце в эти дни почти нет, но из-за турбулентной обстановки в космосе шанс увидеть полярные сияния остаётся — особенно в северных широтах. Хотя накануне попытка «засветиться» провалилась, сегодня вечером может произойти новое световое шоу.