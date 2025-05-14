Возвращение «Кукурузника»: Россия делает ставку на модернизацию Ан-2 вместо «Байкала»

Планы по созданию нового лёгкого самолёта «Байкал», который должен был заменить устаревший парк малой авиации, официально признаны нереализуемыми. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев на заседании в Госдуме. Вместо амбициозной новинки страна возвращается к проверенной классике — Ан-2, известному в народе как «Кукурузник».

Самолёты Ан-2 начали производить ещё в 1947 году, и именно они вновь оказались в центре внимания. Власти намерены переоснастить старые борта современными турбовинтовыми двигателями. Это вынужденный шаг на фоне провала проекта «Байкал», судьба которого зашла в тупик. По словам Трутнева, сегодня «в России практически нет малой авиации», и это — реальная проблема для регионов и труднодоступных территорий.

Разработкой модернизированного Ан-2 занимается Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА). Там заверили, что уже к лету 2025 года на лётные испытания выйдет образец с новым двигателем ТВД-10Б. Это позволит не только повысить надёжность и экономичность самолёта, но и продлить срок службы легендарной машины.

Ставка на ремоторизацию Ан-2 выглядит как шаг назад, но в текущих условиях это может стать единственным реальным решением. Пока Россия ищет путь к восстановлению малой авиации, «кукурузник» вновь выходит на передовую — теперь уже в обновлённом виде.