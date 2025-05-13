С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые жёсткие требования к автомобилям, допущенным к работе в такси. Госдума в один день приняла законопроект, который обяжет таксопарки использовать машины с высоким уровнем локализации. По сути, это означает переход на отечественные автомобили — в первую очередь модели АвтоВАЗа, «Москвича» и Evolute.

Для регионов предусмотрены отсрочки: в Сибири и Калининградской области — до 2028 года, на Дальнем Востоке — до 2030-го. Но даже с отсрочкой последствия окажутся серьёзными: по новым правилам запрещается работать на собственных автомобилях, если они не отвечают требованиям по локализации. А значит, миллионы самозанятых таксистов окажутся вне закона.

По оценкам экспертов, реформа может лишить работы до половины действующих водителей. Особенно остро это ударит по тем регионам, где большинство перевозок осуществляется на личных авто. Аналитики предупреждают: из-за массового ухода водителей тарифы на такси могут вырасти на 25–50%, а в некоторых городах пассажирам придётся подолгу ждать машину — просто некому будет выезжать на заказ.

Власти утверждают, что переход на отечественные авто повысит безопасность и обновит парк. Однако в отрасли уже называют закон экономически непрозрачным и труднореализуемым. Крупные агрегаторы вроде «Яндекс Такси» опасаются, что десятки тысяч самозанятых водителей потеряют возможность работать, а рынок перевозок сократится вдвое.