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Mirakl
Nintendo сможет удалённо отключать консоли Switch в случае обнаружения обхода защитных функций
Nintendo обновила правила и теперь угрожает пользователям, взломавшим консоль, полной блокировкой устройства.

Компания Nintendo обновила пользовательское соглашение и теперь грозит игрокам не только баном, но и физической блокировкой устройств в случае попыток взлома. Согласно новым условиям, корпорация оставляет за собой право вывести консоль Nintendo Switch — полностью или частично — из строя, если будет замечено вмешательство в программное или аппаратное обеспечение. Что именно это означает технически, не поясняется, но формулировка прозвучала как прямая угроза всем энтузиастам моддинга.

Это не первое наступление Nintendo на сторонние инициативы: за последние годы компания добилась закрытия популярных эмуляторов Yuzu и Ryujinx, активно подавала иски против создателей «пиратского» софта и фанатских версий игр. Теперь, похоже, настала очередь самих пользователей — тех, кто решается прошивать свои консоли или устанавливать неофициальные приложения.

Интересно, что в британской версии соглашения формулировки оказались мягче — в ней речь идёт лишь о программном ограничении доступа к видеоиграм. А вот в американском варианте Nintendo прописала право сделать само устройство «непригодным для использования» без обратной силы. Такой шаг вызвал шквал обсуждений в сети: одни увидели в этом логичный шаг в борьбе с пиратством, другие — попытку подавить независимость пользователей.

Обновление условий совпало по времени с подготовкой к релизу новой консоли Nintendo Switch 2, который намечен на 5 июня. На фоне жёсткой зачистки фанатских проектов и закрытия лазеек для эмуляции Nintendo явно нацелилась на полный контроль над своей экосистемой — пусть даже ценой лояльности части аудитории.

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#новости #консоли
Источник: 4pda.to
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