iQOO Neo 10 Pro+ готовится к выходу: стильный корпус, мощный чип и акцент на автономность.

В индустрии, где смартфоны всё чаще похожи друг на друга, iQOO решила сыграть на контрасте. Новый аппарат с приставкой Neo 10 Pro+ не просто гонится за флагманскими характеристиками — он делает ставку на дизайн и выносливость, стараясь выделиться среди конкурентов ещё до официального анонса.

На опубликованных промоматериалах смартфон показан в синем корпусе с характерной “пиксельной” текстурой, где стеклянная поверхность сочетает матовые и глянцевые участки. Эффектный рисунок не только визуален — при попадании света он переливается, словно оживает. Камерный блок, как и положено современному флагману, внушительный: два крупных объектива расположены в аккуратной прямоугольной зоне.

Ожидается, что дисплей устройства будет выполнен по технологии OLED с разрешением 2K, а за производительность ответит новый чип Snapdragon 8 Elite — одно из самых мощных решений на момент выхода. Но куда интереснее, что аккумулятор в устройстве может получить ёмкость 7000 мАч, а это редкость даже среди продвинутых моделей. В пару к нему обещают быструю зарядку на 120 Вт, а также ультразвуковой сканер отпечатков, встроенный прямо в экран.

Пока производитель не объявил дату презентации, но уже ясно: iQOO Neo 10 Pro+ разрабатывался не как очередной «проходной» флагман, а как модель, претендующая на статус заметного игрока в сегменте высокопроизводительных и автономных смартфонов.