Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
iQOO готовит к выпуску смартфон Neo 10 Pro+ с Snapdragon 8 Elite и АКБ 7000 мАч
iQOO Neo 10 Pro+ готовится к выходу: стильный корпус, мощный чип и акцент на автономность.

В индустрии, где смартфоны всё чаще похожи друг на друга, iQOO решила сыграть на контрасте. Новый аппарат с приставкой Neo 10 Pro+ не просто гонится за флагманскими характеристиками — он делает ставку на дизайн и выносливость, стараясь выделиться среди конкурентов ещё до официального анонса.

На опубликованных промоматериалах смартфон показан в синем корпусе с характерной “пиксельной” текстурой, где стеклянная поверхность сочетает матовые и глянцевые участки. Эффектный рисунок не только визуален — при попадании света он переливается, словно оживает. Камерный блок, как и положено современному флагману, внушительный: два крупных объектива расположены в аккуратной прямоугольной зоне.

Ожидается, что дисплей устройства будет выполнен по технологии OLED с разрешением 2K, а за производительность ответит новый чип Snapdragon 8 Elite — одно из самых мощных решений на момент выхода. Но куда интереснее, что аккумулятор в устройстве может получить ёмкость 7000 мАч, а это редкость даже среди продвинутых моделей. В пару к нему обещают быструю зарядку на 120 Вт, а также ультразвуковой сканер отпечатков, встроенный прямо в экран.

Пока производитель не объявил дату презентации, но уже ясно: iQOO Neo 10 Pro+ разрабатывался не как очередной «проходной» флагман, а как модель, претендующая на статус заметного игрока в сегменте высокопроизводительных и автономных смартфонов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #смартфоны #новинки технологий
Источник: 4pda.to
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия запускает мегапроект на Чукотке за 1,1 трлн руб.
1
В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
+
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
1
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
19
Корейские ученые создали суперконденсатор, который заряжается практически мгновенно
2
Sony анонсировала Xperia 1 VII с технологиями Alpha и Walkman
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Amazfit T-Rex 3 получает обновление с улучшенными картами и мониторингом
+
Путин предложил Украине продолжить мирные переговоры в Стамбуле
+
Samsung представили новый дизайн Galaxy Watch8 и Classic до анонса
+
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
Leica представила M11-P Safari в оливковом цвете
+
ВВС США испытают возможность доставки грузов в любую точку Земли при помощи ракеты Neutron
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
4
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
3
Audio-Technica и Wind and Sea выпустили виниловую вертушку Sound Burger в стиле 80-х годов
+
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Украинский морской дрон Seawolf представлен на оборонной выставке DEFEA 2025 в Греции
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
2
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
+
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
+

Сейчас обсуждают

D0C
13:59
Сцуко, какой же автор сказочный))
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
Dark_Cloud
13:57
Когда-нибудь кто-нибудь объяснит этим идиотам, что вещи в мире работают немного не так..
Глава МИД Литвы связал предложение Путина о переговорах по Украине с требованиями Евросоюза
Dark_Cloud
13:53
У вас хотя бы нет такого необоснованного самомнения, и есть трезвая оценка реального влияния на ситуацию. что делает конкретно вас более ценной человеческой единицей, чем клоун с высокой госдолжностью...
Глава МИД Литвы связал предложение Путина о переговорах по Украине с требованиями Евросоюза
eai
13:49
А хер вам, а не отставка маска - страдайте дальше под руководством этого долбоёба, возомнившим себя вершителем политических судеб мира и сша.
Правительство Китая опубликовало заявление по итогам переговоров с США в Швейцарии
Александр
13:37
Слова Кястутиса Будриса примерно имеют такое же значение для конфликта, как этот мой пост на Оверах...))
Глава МИД Литвы связал предложение Путина о переговорах по Украине с требованиями Евросоюза
artemuss1990
13:30
Пздц аж 6 грамм, из за этого надо цену навалить, найдутся же долб. которые это купят
Цены на ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab начинаются от 7000 долларов США
Софья Рябова
13:02
Какое отношение эта новость имеет к новым материнским платам, о которых вы тут должны писать? Снова 22 летние фрилансеры с адвего тут работают)
Правительство Китая опубликовало заявление по итогам переговоров с США в Швейцарии
Повелитель котов
12:59
на 3050, как у Берни ))))
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
Azimutt
12:41
Буркина Фасо (бывшая Верхняя Вольта), вероятно, рассчитывает на получение более или менее современных ракет (хотя и вряд ли баллистических), чтобы оправдать выражение "Верхняя Вольта с ракетами", кото...
Лидер Буркина-Фасо высоко оценил российскую БРСД «Орешник»
Виктор Давыдов
12:39
Американцы как детский сад "штаны на лямках" им в новостях сказали что "Маск плохой и зигует" и они его сразу люто ненавидят. И Теслы купленные за $50 000+ которые они бесплатно или почти бесплатно за...
Правительство Китая опубликовало заявление по итогам переговоров с США в Швейцарии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем