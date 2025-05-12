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Mirakl
Московские инженеры представили робота MadCheese для участия в «Битве Роботов»
В Москве представили боевого робота MadCheese: участник нового сезона «Битвы Роботов»

На рабочем столе среди металлической стружки и сварочного дыма родилась машина, которая едва ли оставит кого-то равнодушным — особенно на арене. Её зовут MadCheese, и за этим ироничным именем стоит серьёзная инженерная задумка. Создатели — команда «Гурамны» из Москвы — отнюдь не новички в мире боевых машин, но именно эта разработка стала их заявкой на третий сезон «Битвы Роботов».

MadCheese не случайно вызывает ассоциации с продуктом из холодильника: его корпус действительно стилизован под ломтики сыра, но выполнен из прочного алюминиевого сплава, выдерживающего ударные нагрузки. Впрочем, основное внимание привлекает не форма, а действие. В центре конструкции — барабанный спиннер, вращающийся с такой скоростью, что способен крушить броню соперников, как нож ломает корку.

Но MadCheese — это не просто игра с дизайном. Это — ироничный вызов шаблонам. В мире, где боевые машины всё чаще похожи друг на друга, московская команда делает ставку на образ, за которым скрываются точные расчёты, выверенный вес, сбалансированное распределение нагрузки и десятки часов прототипирования.

Участие в «Битве Роботов» для создателей — не просто состязание. Это сцена, где техника превращается в характер, а металл — в манифест. В турнире, который проводится в России с 2023 года, принимают участие как школьники с их первыми мини-машинами, так и взрослые команды, использующие платформы весом более 100 килограммов. Заявки принимаются до 15 мая, а общий призовой фонд составляет 6,6 миллиона рублей.

MadCheese уже прошёл регистрацию. Его вес укладывается в рамки категории тяжеловесов, а конструкция полностью соответствует требованиям. Осталось главное — пройти проверку ареной, где стиль и мощь сталкиваются в прямом смысле слова.

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#новости #технологии #роботы
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