Компания подтвердила дату релиза GeForce RTX 5060

Nvidia официально подтвердила выход своей следующей массовой видеокарты: GeForce RTX 5060 поступит в розницу 19 мая в 17:00 по британскому времени. Версия для настольных ПК оценена в $299, а для ноутбуков — в $1 099. RTX 5060 построена на архитектуре Blackwell, включает DLSS 4, память GDDR7 и обновлённые ядра RT и Tensor.

Подробности о тактовых частотах и энергопотреблении компания пока не раскрывает — вероятно, они прозвучат в рамках презентации на Computex 2025. По неофициальным данным, карта использует урезанный чип GB206 с 3840 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти и 128-битной шиной. Несмотря на скромный объём памяти, пропускная способность составляет 448 ГБ/с — благодаря более быстрой GDDR7.

Предполагается, что энергопотребление составит около 145 Вт — это делает модель совместимой с компактными двухвентиляторными системами охлаждения. Вариант Founders Edition в этот раз не предусмотрен. Nvidia заявляет, что карта обеспечивает 100+ FPS в популярных играх с использованием технологий вроде Multi-Frame Generation.

Выход RTX 5060 состоится одновременно в настольном и мобильном вариантах через партнёров Nvidia и розничные сети. Карта будет конкурировать с более доступными решениями от AMD и Intel — в частности, с Arc B850, которая предлагает больше памяти за меньшие деньги.