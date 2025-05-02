Решаемая задача — избежать утолщения смартфонов

Согласно опубликованной заявке на международный патент (WIPO № WO/2025/084594), Samsung разрабатывает модульную систему сменных объективов для смартфонов. Технология предусматривает возможность подключать внешние модули камер через магнитное крепление или RFID-идентификацию без значительного увеличения толщины устройства. Это может позволить пользователю расширить функции камеры — например, менять фокусное расстояние, диафрагму и параметры зума.

Патент описывает взаимодействие встроенного сенсора, корпуса смартфона, сменного объектива и микромотора, который автоматически настраивает параметры съёмки под новый модуль. В отличие от сторонних решений вроде Moment Lens, в патенте Samsung предусмотрено более плотное аппаратное и программное взаимодействие модулей с телефоном.

Крепление осуществляется без необходимости снимать защитный чехол: линзы фиксируются поверх, а смартфон считывает их наличие и конфигурацию при помощи магнитов или RFID-меток. Такая система может обеспечить более точную адаптацию параметров съёмки в реальном времени.

Хотя многие патенты Samsung остаются экспериментальными, в отрасли предполагают, что модульная концепция может найти применение в будущих устройствах серии Galaxy, особенно в контексте возможного возвращения технологии переменной апертуры в Galaxy S26 Ultra. Это может стать шагом к созданию более универсальной и настраиваемой камеры в смартфоне без ущерба для эргономики.