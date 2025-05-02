Глава Meta* озвучил стратегию, при которой компании смогут запускать рекламные кампании без участия креативных агентств — всё от создания до анализа объявлений возьмёт на себя искусственный интеллект.

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг в разговоре с аналитиком Беном Томпсоном заявил, что его компания готовится радикально изменить подход к цифровой рекламе. Он описал модель, при которой бизнесу будет достаточно лишь указать цель рекламной кампании и подключить платёжные данные — всё остальное выполнит ИИ.

По словам Цукерберга, технологии Meta* уже способны точно таргетировать аудиторию, но теперь компания нацелена автоматизировать и сам процесс создания рекламного контента. Искусственный интеллект будет генерировать изображения, видеоролики, рекламные тексты и проводить A/B-тестирование — без участия агентств, копирайтеров и дизайнеров. Креатив, таргетинг и аналитика — всё будет выполняться платформой.

Такой подход, по мнению Meta*, позволит особенно малому и среднему бизнесу запускать кампании без дополнительных расходов. Однако в отрасли это заявление вызвало негативную реакцию. Представители крупных рекламных агентств уже выразили обеспокоенность тем, что платформа одновременно создаёт, размещает и оценивает рекламу — при этом оставляя клиентов без возможности внешнего аудита.

На фоне развития генеративных ИИ и усиления роли платформ в маркетинге, высказывания Цукерберга могут означать коренное изменение баланса сил в индустрии. Автоматизация креатива грозит сократить роль традиционных рекламных агентств и изменить саму структуру цифрового рынка.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.