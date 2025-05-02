В 2025 году центр Владимира подключат к системе видеоаналитики NtechLab — она распознаёт лица, номера машин и может следить за состоянием контейнерных площадок.

Центр Владимира станет пилотной зоной для внедрения технологий видеоаналитики от компании NtechLab. Проект стартует в 2025 году и будет ориентирован на распознавание лиц, силуэтов и автомобильных номеров. Искусственный интеллект сможет автоматически выделять подозрительных людей — тех, кто числится в розыске или считается пропавшим, а также идентифицировать угнанный транспорт.

Система предполагает использование сетевых камер и интеллектуальных алгоритмов, способных сопоставлять видеопоток с базами правоохранительных органов в реальном времени. Особенность проекта — не только безопасность, но и расширенное применение: власти рассматривают возможность подключить ИИ и к городским задачам, таким как контроль за вывозом мусора и состоянием контейнерных площадок.

По информации администрации, подобные технологии помогут сократить время реагирования коммунальных служб и повысят прозрачность работы подрядчиков. Использование одного ядра видеоаналитики для разных задач — от патрулирования улиц до экологии — делает систему многофункциональной и потенциально масштабируемой.

NtechLab известна своей системой распознавания лиц FindFace, которая ранее внедрялась в московском метро, на вокзалах и массовых мероприятиях. Владимир — один из первых региональных центров, где такие технологии появятся не точечно, а в рамках городской инфраструктуры.