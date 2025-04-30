Honda вернулась: новые скутеры ADV350 и Forza 350 уже доступны у дилеров по цене от 279 000 рублей.

Японская Honda, без пресс-релизов и официальных «камбэков», начала продавать в России два новых скутера — ADV350 и Forza 350. Увидеть их в салонах можно будет уже в мае 2025 года. Стартовая цена — от 279 тысяч рублей. Вопросов по поставкам много, но факт остаётся фактом: бренд снова на витрине, пусть и без фанфар.

Модели явно нацелены на разные сценарии. ADV350 — для тех, кто готов кататься не только по асфальту: увеличенный клиренс, массивная подвеска, багажник почти как у машины. А вот Forza 350 — это уже про комфорт и город. Обе версии оснащены мощными моторами, ABS и светодиодной оптикой — всё как положено, без намёков на компромиссы.

Интересно, что официальным поставщиком по-прежнему остаётся «Мотор-Плейс» — та самая компания, которая в своё время заменила «ушедшую» Honda своим HND. Теперь выходит, что Honda и HND как бы существуют параллельно — один бренд делает технику, второй продаёт её же, но под другим именем.

На фоне оживления мотоциклетного рынка в России такой манёвр выглядит вполне логичным. Продажи байков растут, сезон в разгаре, а рынок явно соскучился по японскому качеству. Только теперь Honda предпочитает действовать без громких заголовков. Видимо, времена пафоса прошли — пришло время тихих возвратов.