В рамках новой космической программы Россия планирует запустить к Луне шесть аппаратов и установить электростанцию в составе международного проекта с участием Китая и 13 других стран.

Россия переосмысливает роль Луны в развитии космических технологий и международного научного сотрудничества. Вместо отдельных миссий теперь формируется комплексная система: шесть автоматических аппаратов станут первыми звеньями в формировании постоянного исследовательского присутствия на поверхности спутника Земли.

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», речь идёт о создании целого технологического маршрута — от дистанционного анализа до стационарных модулей на лунной поверхности. Два аппарата займутся орбитальной разведкой, формируя карту потенциальных зон посадки и изучая радиационные условия. Остальные четыре предназначены для посадки в разных географических точках, что позволит протестировать оборудование в реальных условиях и собрать образцы с разнообразных участков лунного грунта.

Особое значение придаётся энергообеспечению будущих миссий: вместе с китайскими специалистами Россия планирует установить первую лунную электростанцию. Эта установка станет основой для постоянных лабораторий, которые будут работать в автономном режиме. Вокруг этой инициативы уже выстраивается международный альянс: к проекту присоединились более десятка стран, готовых внести вклад в развитие научной базы на Луне.

Представители «Роскосмоса» подчёркивают, что Луна в XXI веке — это не просто цель полёта, а поле для отработки технологий, которые будут использованы в освоении более далёких объектов, включая Марс. Россия, как одна из немногих стран, обладающих опытом посадки автоматических станций на другие планеты, стремится превратить спутник Земли в полноценную платформу для научного роста и технологических экспериментов.