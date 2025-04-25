Учёные научились управлять накоплением крахмала в микроводорослях с помощью света.

Группа учёных из Швеции нашла способ, как значительно повысить потенциал микроводорослей в борьбе с парниковыми газами. Им удалось управлять механизмом накопления крахмала внутри клеток с помощью синего света — без вреда для роста водорослей и без создания стрессовых условий.

Речь идёт о водорослях Chlamydomonas reinhardtii, которые давно изучаются как потенциальная биологическая альтернатива для улавливания CO₂. Уникальность нового подхода в том, что исследователи обнаружили способ буквально "переключать" биологический процесс накапливания углеродов, воздействуя не на питательную среду или геном, а на светочувствительный белок внутри клетки.

Как выяснилось, белок-фототропин, реагирующий на синий свет, выполняет роль регулятора: в активном состоянии он ограничивает, сколько крахмала откладывается в клетке. Но если этот белок временно выключить, водоросли начинают накапливать крахмал в объёмах, ранее недоступных в природных условиях — до 25% своей массы.

Что особенно важно — фотосинтез при этом не замедляется, клетки продолжают расти и функционировать нормально. Это означает, что водоросли могут одновременно выполнять свою биологическую функцию и служить активным инструментом по захвату углерода.

Такой способ регулирования гораздо эффективнее традиционных методов, при которых водоросли перегружаются из-за резкой нехватки ресурсов. Здесь организм не испытывает дефицита, а просто получает новый сигнал, на который реагирует переориентацией метаболизма.