У российского SJ-100 обновили фюзеляж и установили отечественные системы. Самолёт прошёл первый полёт на двигателях ПД-8 и готовится к сертификации.

У новой версии самолёта SJ-100 поменяли фюзеляж. Об этом рассказали в Ростехе. По словам представителей госкорпорации, изменения сделали сборку проще, а обслуживание — удобнее.

Самолёт теперь полностью собран из отечественных компонентов. Заменили и электронику, и силовые системы, и даже кондиционер. Всё сделано на российских предприятиях. Новый лайнер больше не зависит от зарубежных поставщиков.

Первый полёт на обновлённых российских двигателях ПД-8 состоялся 23 апреля. Самолёт взлетел с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. В воздухе он пробыл 40 минут. Испытания прошли по плану.

За штурвалом был Сергей Завалкин, лётчик с большим опытом. Во время полёта проверили, как работают все основные системы. Претензий к технике не возникло.

Сертификацию планируют завершить к концу года. Если всё пойдёт по графику, в 2026 году самолёт начнут передавать авиакомпаниям.