В Индии заметили Tesla Model Y в камуфляже
На улицах Индии был замечен электрокроссовер Tesla Model Y, скрытый под камуфляжной плёнкой. Фото автомобиля опубликовал пользователь Reddit, указав, что модель проходит дорожные испытания в преддверии официального запуска продаж Tesla на индийском рынке. По информации местных источников, компания готовит открытие первого фирменного шоурума в Мумбаи.
Tesla активно проходит сертификацию своих моделей Model Y и Model 3 в Индии — в марте 2025 года была подана уже восьмая заявка на разрешение испытаний. Параллельно на платформе X (бывший Twitter) появились видеоролики с участием тестовой Model Y, движущейся по скоростной трассе в районе Мумбаи.
Известно, что Tesla уже зарезервировала помещения под салоны рядом с международными аэропортами в Мумбаи и Дели. Параллельно компания ведёт набор персонала в сервисные центры, отделы продаж и технической поддержки. Эти действия происходят на фоне недавней встречи Илона Маска с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что ещё больше усилило слухи о скором старте продаж.
Для Tesla выход на индийский рынок — возможность компенсировать падение продаж на других направлениях. Помимо Индии, в планах компании — поставки Cybertruck на Ближний Восток до конца 2025 года. При этом в некоторых странах Европы продажи электрического пикапа по-прежнему остаются под запретом.
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