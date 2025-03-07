AMD представила FSR 4, новую технологию масштабирования изображения, разработанную совместно с Sony Interactive Entertainment в рамках проекта Amethyst. Компания заявила, что ИИ-модели Sony помогли улучшить качество рендеринга, а FSR 4 «выглядит фантастически».

Компания AMD официально представила FSR 4 (FidelityFX Super Resolution 4), новую технологию масштабирования изображения, которая, как оказалось, была создана в партнёрстве с Sony. Этот анонс подтверждает, что разработка глубже связана с игровыми системами PlayStation, чем могло показаться ранее.

Впервые информация о сотрудничестве AMD и Sony появилась ещё в конце 2024 года, когда главный архитектор PlayStation Марк Церни упомянул о проекте Amethyst. Он был описан как инициатива по улучшению графического рендеринга с использованием технологий искусственного интеллекта. Теперь стало известно, что FSR 4 является частью этой разработки.

AMD заявила, что «гордится сотрудничеством» с Sony Interactive Entertainment, подчеркнув, что новая версия FSR 4 «выглядит фантастически» и открывает новые перспективы. Ключевой особенностью этой технологии является усовершенствованное ИИ-масштабирование, что позволяет значительно улучшить качество изображения при сохранении высокой производительности.

FSR 4 дебютировала вместе с видеокартами Radeon RX 9070 на архитектуре RDNA 4, но, судя по заявлениям разработчиков, она будет использоваться не только на PC, но и на консолях. По всей видимости, AMD и Sony тестируют возможности технологии на текущем поколении PlayStation, но её истинный потенциал может раскрыться в будущих приставках, таких как PS6.

Когда именно PlayStation 6 появится на рынке, пока неясно, но многие аналитики прогнозируют, что это случится не раньше 2027 года.