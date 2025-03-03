Нововведение позволит пользователям менять стандартный синий значок автомобиля на карте на один из восьми вариантов машин, включая спортивный автомобиль, пикап, внедорожник и седан.

Google Maps продолжает заимствовать функции Waze, делая навигацию не только удобной, но и более увлекательной. Нововведение позволит пользователям менять стандартный синий значок автомобиля на карте на один из восьми вариантов машин, включая спортивный автомобиль, пикап, внедорожник и седан. Теперь поездки станут не только информативными, но и визуально разнообразными.

Чтобы выбрать новую иконку, пользователи iOS и Android должны открыть меню маршрута, проведя вверх по экрану, где отображается время в пути и расстояние до пункта назначения. В разделе "Иконка автомобиля" можно выбрать не только модель машины, но и ее цвет. Доступны восемь оттенков, включая глубокий черный, небесно-голубой, солнечно-желтый, закатный магента и другие.

Эта функция делает Google Maps более персонализированным и приближает его к Waze, где пользователи давно могут настраивать иконки автомобилей. Обновление уже доступно в последней версии приложения, поэтому для его активации необходимо обновить Google Maps в App Store или Google Play.

Хотя Google Maps и Waze выполняют разные задачи — первый ориентирован на комплексную навигацию с рекомендациями заведений, а второй делает акцент на удобстве самой поездки, — постепенное внедрение элементов Waze делает Google Maps еще более полезным для водителей.