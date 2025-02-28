Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне отказался «поддержать» европейские усилия по защите Украины от любого будущего «вторжения» России

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в необходимости продолжения американской поддержки Украины, заявив, что в будущем вопросы безопасности будут решаться через «сделки», а не через военную помощь. В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 27 февраля в Белом доме Трамп дал понять, что США не намерены автоматически поддерживать европейские усилия по защите Украины от возможной агрессии со стороны России.

Стармер, в свою очередь, пытался убедить Трампа в необходимости продолжать оказание помощи Киеву и предложил отправить британские войска и авиацию для поддержания мира в Украине. Однако на вопрос Трампа о том, способна ли Великобритания самостоятельно справиться с Россией, Стармер не дал четкого ответа.

Кроме обсуждения военных вопросов, премьер-министр Британии также передал Трампу «особое письмо» от короля Карла III, пригласившего американского лидера посетить Великобританию с государственным визитом. Этот жест, возможно, символизирует стремление сохранить дипломатические связи, несмотря на разногласия по вопросам безопасности.

На фоне таких заявлений Трампа, отношения между США и Европой могут приобрести новую динамику, где вопросы военной поддержки будут зависеть не только от международных обязательств, но и от будущих торговых и политических соглашений между странами. Вопрос о том, как будет выстраиваться политика Вашингтона в отношении Украины, остается открытым.